Ultime Notizie Roma del 22-09-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio netto successo Sì al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari a fine scrutinio sono 17 milioni 168498 pari al 69 64% mentre no totalizzano 7 milioni 404940 voti pari al 30,36% la netta prevalenza del ti Fa esultare leader della maggioranza risultato storico commenta Di Maio che rilancia sul taglio degli stipendi dei parlamentari su legge elettorale proporzionale per Zingaretti con la vittoria del Sì si apre una stagione di riforme lo vogliamo e con gli alleati faremo di tutto perché vado avanti spedita finisce 33 la partita delle regionali secondo le proiezioni viste le premesse per il centro-sinistra è molto più di un pareggio Zaia vola verso il bis con il 76 e 7 percento dei consensi un record assoluto per un governatore dell’ istituzione delle regioni ad oggi secondo mandato ancheLuca in campagna e con il 69 6% per tutti in Liguria con il 56 1 e per Emiliano in Puglia che batte filtro 46/8 contro 39 Vincenzo Gianni per il centrosinistra con il 49% mentre le marche vanno al centrodestra da 451 a 2 % dei voti in Valle D’Aosta cresce la lega ma risponde a sorpresa un polo progressista guidato dal PD fuori dall’ assemblea dal 2018 sarà programmato dal Consiglio Regionale è in calo in Italia numero dei contagi per il covid-19 ultime 24 ore sono 1350 ai casi A fronte dei 1587 del giorno precedente stabile numero dei decessi 17 morti Nell’ultimo giorno rispetto alle 15 vittime di ieri il ministro della Salute speranza esteso l’obbligo di tampone E chi viene da Parigi dalle altre aree della Francia con significativa circolazione del virus Francia zona rossa Gran Bretagna e rischio di nuovo Picco tra le ipotesi la chiusura di cavalle 22 Madrid si brinda contro il virus di Stati Uniti verso i duecentomila morti in Argentina record di decessi in un giorno29 un arbitro di calcio Daniele De Santis 33 anni conosciuto negli ambienti sportivi la sua compagna Eleonora Manta sono stati uccisi a coltellate in casa a Lecce le due vittime sono state raggiunte da numerosi colpi alcuni testimoni hanno detto di aver sentito delle urla di avere visto fuggire un uomo con un coltello gli investigatori lo stanno cercando l’ipotesi che la gelosia possa essere il movente del duplice omicidio Firenze degli Stati Uniti Donald Trump appare sempre più decisa nominare il nuovo giudice della corte suprema prima delle elezioni e non c’è che la decisione sarà presa venerdì o sabato Ieri ho incontrato alla Casa Bianca è mica una delle candidate in pole position nei prossimi giorni dovrebbe vedere a Miami Barbara lago a intanto su Tik Tok afferma se possibile salveremo sennò al bando sul presidente pende la minaccia di nuovo impeachment ventilato da Nancy pelosi e secondo il New York Times Square di New York avrebbe messo gli atti la sussistenza di elementi per indagare su alcune attività di Trump per presunta frode fiscale il Ministero degli Esteri turco ha criticato l’Unione Europea definendo una decisatagliata l’imposizione di sanzioni ha una compagna di navigazione turca accusato insieme ad altri due società una casa che è una Giordana di avere rotto l’embargo sulla vendita di armi alla Libia l’Unione Europea ritiene che la compagnia turca avrà sia Shipping proprietaria della nave ci avrebbe violato l’embargo sulle armi trasportando materiale militare in Libia 3 maggio giugno la Turchia è chiusa la missione Europea Ai ritmi di favorire a stare critiche le giunte dice anche lei in un momento in cui si cerca di ridurre le tensioni nel Mediterraneo Orientale lo scontro sull’iran e il confronto tra Donald Trump sexy in GIMP Io sono stati al centro della prima giornata dell’assemblea generale delle Nazioni Unite aperta ieri a New York che si preannuncia tra le più contrattate degli ultimi decenni incontro che celebra anche i 75 anni dell’organizzazione è svolto per la prima volta in formato virtuale a causa della Tanzania e se gli Stati Uniti hanno presto mi irritato gli animi sulle sanzioni all’iran la Cina ha lanciato un appello per la cooperazione al servizio della lotta alla pandemia Mattarella cellsono un successo il riso migliore il mondo la cancelliera Merkel tu pensi di fare da se si sbaglia è rotto Non funziona piriformi il consiglio di sicurezza e sono diventate centinaia le balene spiaggiate in una Baia della Tasmania se l’isola a sud dell’Australia 90 animali sono già morti altri 180 rischiano di non farcela intensificati gli sforzi per salvarle in un’operazione senza precedenti che noi siamo qui Buona giornata e buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa