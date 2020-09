Ultime Notizie Roma del 22-09-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno definitivo il risultato del referendum Costituzionale ha vinto il fico in 69,64% dei voti contro il 30,36% del no ufficiali anche l’affermazione di Zaia in veneto de Luca in Campania Toti in Liguria acquaroli nelle Marchegiani in Toscana Emiliano in Puglia il PD avrà con il vicesegretario Orlando ti ha dato che hanno un salto di qualità con un toto-nomi per il rimpasto che smentisce il duello con Salvini per la leadership e della Lega del centrodestra Non è nel mio interesse spiega il leader del Carroccio afferma che in ogni caso la lega è di gran lunga il primo italiano queste parole Ti voglio vedere i comunali si è votato Tra l’altro in 15 comuni capoluogo di provincia Brugnaro verso la conferma a Venezia secondo i primi dati e Oltre la soglia delquanto percento che consente di evitare il ballottaggio lanciati sul 50% anche ianeselli candidato del centrosinistra il 30 e ghinelli in corsa per il centro-destra ad Arezzo avanti e verso il ballottaggio per il centro prenotazioni a Matera con il 30,4% su Bernardi del MoVimento 5 Stelle con il 27,6 testa testa Reggio Calabria tra falcomatà del centrosinistra 37,5% minicuci del centrodestra 33,7% e a Bolzano tra caramaschi del centrosinistra 33% e Zanini del centrodestra 35,7% che aveva il momento la cittadinanza italiana del calciatore uruguaiano Luis Suarez promesso la Juve è stata ottenuta con una truffa l’esame di conoscenza della lingua ha fatto dal pistolero è stata una farsa con la consegna dei contenuti della prova al calciatore secondo la procura di Perugia che tuttavia non lo ha inserito tra gli indagati in un’intercettazione l’incaricato della preparazione di Suarez ha detto che non spiccica lunanon Coniuga i verbi e parla l’infinito ma comunque passerà l’esame perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare in chiusura l’ultima notizia la legge di stabilità del 2001 deve tenere il più possibile in considerazione l’adozione delle riforme e degli investimenti previsti dal ricoveri fan in sede di valutazione la commissione presterà particolare attenzione alla qualità delle misure di bilancio prese per l’impatto della crisi Tenendo in considerazione della sostenibilità la valutazione coprirà il possibile impatto delle garanzie date dal governo lo scrivono il vicepresidente dombrovskis è il commissario Jane quella lettera l’Italia sulla legge di bilancio per tutto Grazie per averci seguito le muse tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa