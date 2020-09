Ultime Notizie Roma del 22-09-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno economia in primo piano nel 2019 il tasso di crescita del PIL è stato pari al 0,3% con una revisione nulla rispetto alla stima di mazzo di stata precisa che la stima giornata dei conti economici nazionali conferma significativo rallentamento della crescita dell’economia nel 2019 mette un miglioramento invece nel rapporto deficit PIL che è sceso nel 2019 a meno 1,6 % del meno 2,2 delle 2018 invariato rispetto alla prima di aprire l’anno scorso le entrate sono aumentate del 2,9% rispetto all’anno precedente con un incidente sul PIL pari al 47% la pressione fiscale Dunque risultata pari al 42,4% in aumento rispetto al 41,8% dell’anno precedente la cronaca un arbitro di calcio Daniele De Santis 33 anni conosciuta negli ambienti sportivi la sua conEleonora Manta sono stati uccisi a coltellate in casa a Lecce le due vittime sono state raggiunte da numerosi fendenti alcuni testimoni hanno detto di aver sentito delle urla e di avere visto sul giro un uomo con un coltello gli investigatori stanno cercando ipotesi che la gelosia possa essere il movente del duplice omicidio gli esteri lo scontro sull’iva Nel confronto tra Trump e XI jinping’s sono stati al centro della prima giornata l’assemblea generale dell’ONU a New York Milano Centrale più contrastate degli ultimi decenni l’incontro che celebra i 75 anni dell’organizzazione si è svolto per la prima volta informato Vittoria a causa della pandemia e se sei di Milano presso irritato gli animi sulle sanzioni all’iran alla Cina ha lanciato un appello per la cooperazione nella lotta alla pandemia in chiusura lo sport un giocatore del Torino e risultato positivo al coronavirus la notizia anticipata da alcuni quotidiani è stata confermata anche da Lanza l’allenamento di questa mattina è stato annullato per consentire la sanificazione del Filadelfia dove i Granata si allenano i giocatori positiva in isolamento ed è probabile che iniziatepartita di sabato contro l’Atalanta la squadra va in ritiro tua vitantoni saranno effettuati domani e venerdì per il club si tratta del quinto caso di positività al covid-19 è tutto grazie per averci seguito le cose tornano alla prossima edizione

