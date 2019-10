Ultime Notizie Roma del 22-10-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo oltre due ore e mezza di vertice governo approva l’accordo sul decreto fiscale inserendo in manovra il carcere per gli evasori via alla stretta sui contanti ma solo da luglio 2020 restano delle di della flat Tax delle partite IVA al termine di una giornata interminabile è fatta di incontri bilaterali culminato nel vertice di maggioranza la stretta imparerà subito nel testo del decreto fiscale Ma le nuove norme entreranno in vigore solo dopo il via libera finale al Decreto così Parlamento dice Franceschini potrà approfondire tutti gli effetti e le conseguenze ed è tregua tra Conte Di Maio Ma la legge di bilancio non è ancora chiuso intanto L’Unione Europea ha chiesto sulla manovra il Consiglio dei Ministri riunito ormai è notte fatta per il prolungarsi del vertice di maggioranza ha approvato il decreto per le aree terremotate del Centro Italia l’intento di dare un po’ di ossigenoUmbria Abruzzo e Marche colpite dal sisma del 2016 dove la ricostruzione procede a rilento il provvedimento proroga dicembre 2020 lo stato di emergenza introduce ulteriori interventi urgenti per la celebrazione del versamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti sono stati anche rideterminate gli importi per le località vittime di alcuni gravi eventi atmosferici fiumi esondati scuole chiuse sfollati allagamenti e linee ferroviarie interrotte Il maltempo ha flagellato ieri nordovest e dopo una giornata difficile Lombardia la situazione decisamente peggiorata in serata soprattutto tra il Piemonte e la Liguria nell’alessandrino dove si teme per la piena del fiume Bormida le scuole oggi rimarranno chiuse inagibili alcune linee ferroviarie tra Genova Milano e Torino il ritorno alla normalità è previsto per oggi quando il maltempo Secondo le previsioni dovrebbe attenuarsi vicino Genova un quartiere del comune di Rossiglione rimasti isolati ed è raggiungibile solo a piedi decine di persone sfollate completamente preparato un’azione militare contro la TurchiaCesareo afferma il segretario di stato Mike Romeo in un’intervista ad MTV sottolineando comunque che gli Stati Uniti preferiscono la faccia la guerra la dichiarazione giunge dopo un duro attacco di Aldo anche scusato tutto l’occidente in particolare i paesi della NATO dell’Unione Europea di stare con i terroristi ed è partito per Mosca dove oggi incontrerà Putin si avvicina la scadenza di 5 giorni di tregua discuterò di questa situazione con il presidente russo può intraprendere miei passi necessari ha detto erdogan Ankara Chiede che i corvi Si ritirino entro questa sera verso sud altrimenti l’operazione Lui prenderà e liberali di Justin trudeau vinceranno elezioni in Canada ma non conquisteranno la maggioranza stando alle proiezioni della TV pubblica canadese divisi secondo cui le premier uscente dovrà formare un governo di minoranza e liberali stanno guidando compilati a letto in testa in 145 su 322 dei 338 seggi della camera la soglia della maggioranza e 170 nelle precedenti elezioni il partito di aveva conquistato 180deputati liberali sono 418 secondo le proiezioni della sivisi aborto notti che diventano legali in Irlanda del Nord per effetto della prolungata paralisi del governo e del parlamento di belle bloccati da quasi 3 anni dal mancato rinnovo della collezione L’unità nazionale frutta destro unionista protestante del e la sinistra repubblicana Cattolica dello synthase la protesta legislativa sul territorio nordirlandese si trasferisce perciò temporaneamente al parlamento britannico dove un’ampia maggioranza già votato a favore dell’ estensione della depenalizzazione pressoché totale dell’interruzione di gravidanza in un e della fine del divieto delle tra persone dello stesso sesso le nuove norme avranno effetto dal 2020 in generale cileno già imposto alla regione di Santiago la terza notte di coprifuoco mentre le feste proseguono sebbene in tono minore dopo le migliaia di arresti dei giorni scorsi per domani si prevede una parziale riapertura della metropolitana con il prezzo del biglietto senza gli aumenti che avevano fatto scatenare la rivolta ieriil numero delle vittime è salito ancora quota 12 una persona è morta travolta da un camion militare nel villaggio di libertad vicino alla città di talcahuano secondo le tue dita durante un saccheggio e questa è l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

