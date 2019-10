Ultime Notizie Roma del 22-10-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale è ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio dopo oltre due ore e mezza di vertici il governo approva l’accordo sul decreto fiscale inserendo in manovra il carcere per gli evasori il via alla stretta sui contanti ma solo da luglio 2020 restano dei nodi della flat Tax per le partite IVA al termine di una giornata interminabile è fatta di incontri bilaterali combinata nel vertice di maggioranza la stretta entrerà subito nel testo del decreto fiscale Ma le nuove norme entreranno in vigore solo dopo il via libera al Decreto così Parlamento dice Franceschini potrà approfondire tutti gli effetti e le conseguenze e tregua tra Conte Di Maio Ma la legge di bilancio non è ancora chiusa e intanto L’Unione Europea ha chiesto chiarimenti sulla manovra il Consiglio dei Ministri riunito mia notte è fatta per il prolungarsi del vertice di maggioranza ha approvato il decreto per le aree terremotate del Centro Italia l’intento di dare un po’ di ossigeno Lazio UmbriaMarche colpite dal sisma del 2016 e dov’era la ricostruzione procede a rilento il provvedimento proroga dicembre 2020 lo stato di emergenza introduce ulteriori interventi urgenti per l’accelerazione al completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti sono stati anche rideterminati gli importi per le località vittime di alcuni gravi eventi atmosferici notte di paura nell’alessandrino per la violenta ondata di maltempo delle ultime ore che sta causando ingenti danni dopo aver superato i 9 metri livello del Bormida sta calando ma il ponte che lo attraversa resterà chiuso fino al mattino le scuole oggi resteranno chiuse nelle zone colpite chiuso anche lo svincolo A21 in direzione di Milano fiumi esondati scuole chiuse frane e sfollati allagamenti anche in Lombardia Liguria inagibili alcune linee ferroviarie tra Genova Milano e Torino il capo della protezione civile Angelo Borrelli presiederà 8:03 Vignoni in prefettura ad Alessandria Donald Trump è completamente preparato un’azione militare contro la Turchia si è necessario lo afferma il segretario di stato Mike Pompeo in un’intervista cmsottolineando comunque che gli Stati Uniti preferiscono la pace alla guerra la dichiarazione aggiunge dopo un duro attacco dirlo anche accusato tutto l’occidente in particolare i paesi della NATO e dell’Unione Europea di star con i terroristi ed è per Mosca dove oggi incontra Putin si avvicina la scadenza dei 5 giorni di tregua di questa situazione con il presidente russo e poi intraprendere mi passi necessari ha detto irwan anche Rachele chi pur di Si ritirino entro stasera verso sud altrimenti l’operazione riprenderà liberare di Justin trudeau vinceranno le elezioni in Canada ma non conquisteranno la maggioranza stando le proiezioni della TV pubblica canadese sibir-ii premier uscente dovrà formare un governo di minoranza si dati saranno confermati a trudo andranno 158/6 g26 meno rispetto al 2015 I conservatori di Andrew scheer vincono in un soffio il voto Popolare 1% contro il 33,5 dei liberali file generale Sileno ha imposto alla regione di Santiago la terza notte di coprifuoco mentre le proteste proseguono sebbene in tono minorele migliaia di arresti dei giorni scorsi per domani si prevede una parziale di apertura della metropolitana con il prezzo del biglietto senza documenti che avevano fatto scatenare la rivolta ieri sera Tuttavia il numero delle vittime ancora a quota 12 una persona è morta travolta da un camion militare nel villaggio di libertà vicino alla città di talcahuano secondo le autorità durante un saccheggio Properzio di piazza e scontri sono in sede le nove province della BBVA dopo l’annuncio da parte del tribunale elettorale di una vittoria primo turno dell’attuale presidente Evo Morales al potere da 13 anni risultato di un riconteggio dei voti una folla di sostenitori di hanno dato fuoco gli uffici elettorali di sopra è la capitale costituzionale della Bolivia sede della corte suprema supporterà di morale sms ci sono poi affrontati diversi punti E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

