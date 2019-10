Ultime Notizie Roma del 22-10-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il governo ha trovato nella notte l’accordo sul decreto fiscale Inserendo il manovra il carcere per gli evasori e le via la stretta sui contanti ma da luglio 2020 restano da definire i loghi della flat Tax delle partite IVA molti distinguo Renzi livadice l’intenzione di introdurre miglioramenti in Parlamento Confesercenti sottolinea che l’obbligo del pos poste piccole imprese almeno 2 miliardi di euro istruzione che l’evasione si combatte con la Web tax nel 2019 fa sapere l’Associazione dei commercianti la crescita dei consumi è dello 0,4% il dato peggiore dal 2014 messaggio di Mattarella bisogna usare l’innovazione per contrastare il sommerso con te ribadisce nessuna conseguenza per Chi userà il contante Piazza Generale cileno taveraha imposto alla regione di Santiago la terza notte di coprifuoco mentre le proteste proseguono sebbene in tono minore dopo le migliaia di arresti dei giorni scorsi prevista una parziale di apertura della metropolitana con il prezzo biglietto senza gli aumenti che avevano fatto scatenare la rivolta ieri sera Tuttavia il numero delle vittime Siete ancora a quota 12 una persona è morta travolta da un camion militari pensiamo in Sudamerica andiamo in Bolivia proteste di piazza sono scoppiati in sei delle nove province dopo l’annuncio da parte del tribunale elettorale di una vittoria al primo turno che l’attuale presidente Evo Morales al potere da 13 anni il risultato di un riconteggio dei voti una folla di sostenitori hanno dato qualche gli uffici elettorali della capitale costituzionale della Bolivia e sede della corte suprema in Italia in chiusura all’ospedale Meyer di Firenze è stato ricostruito ex-novo un’orecchia un bambino grazie alla stampa in 3D più paziente di 13 anni affetto da una malformazione congenita che colpisce 5 birilli su diecimila porta a un assenza di sviluppo dell’orecchio esterno il chirurgo plasticocartilagini costali del bimbo ha dato adesso è la forma di un orecchio grazie ai modelli il prendi è tutto grazie per averci seguito le mie Usa tornano la prossima Elice

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa