Ultime Notizie Roma del 22-10-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale giovedì 22 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale studio impennata di nuovi casi di coronavirus sono 15199 127 deceduti in Senato il premier Conte spiega che le scelte consentono di evitare chiusure generalizzate su tutto il territorio nazionale di bloccare attività produttiva e scuole e invita a limitare gli spostamenti non necessari Ricciardi milano-napoli forza e Roma è già fuori controllo coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5 mattino da oggi al 13 novembre consentiti solo gli spostamenti motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità chiusi centri commerciali nel weekend stessa iniziativa nel Lazio dalle 24 venerdì didattica a distanza da lunedì per le secondarie in Veneto registra un boom di casi covid 1422 in più di un giorno Ma Gaia non chiude e prende il via oggi alle 8 il concorso straordinario per la scuola secondaria disecondo grado riservata agli insegnanti che hanno già almeno 36 mesi di servizio a bando 32000 posti scritti in 64573 non tutti i partecipanti svolgeranno la prova i candidati sono suddivisi per classi di concorso hai su più giornate in osservanza delle norme anti covid le prove andranno avanti fino al prossimo 16 novembre Oggi sono attesi i primi 1645 candidati Donald Trump incapace di prendere seriamente l’incarico tratta la presidenza come un reality show pensa solo a se stesso mentre ogni giorno e agisce come uno zio pazzo mettendo a rischio la democrazia duro di Barak Obama il presidente uscente nel comizio a Philadelphia ho pagato più tasse di lui quando avevo 15 anni distribuiva gelati ha detto e mentre gli americani si apprestano ad assistere all’ultimo faccia a faccia tra biden Trump prima delle elezioni del 3 novembre gli 007 Lanciano l’allarme sul voto Russia Iran sostengono hanno ottenuto informazioni sulle liste elettorali potrebbero interferire nelle presidenziali americanepadre di una donna e l’attivista islamista a vela chimisay Friuli incriminati per complicità nell’omicidio terroristico dell’insegnante Samuel decapitato a Parigi anche due amici dell’aggressore sono stati incriminati con la stessa cosa un terzo parente indagato per associazione a delinquere terroristica al fine di commettere crimini contro le persone tutti sono stati incarcerati Tranne i fermati in attesa di un dibattito sulla questione e noi al momento ci prendiamo quelli buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa