Ultime Notizie Roma del 22-10-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno 14 ospiti del Pio Albergo Trivulzio sono risultati positivi al coronavirus e dopo gli esami di screening eseguiti nella settimana dal 12 al 16 ottobre non si legge nel bollettino pubblicato sul sito dell’Istituto Milan dal centro di l’ondata di contagi e morti la scorsa primavera positivi anche cinque dipendenti un altro forte balzo in avanti dei contagi in Veneto ieri registrati 1325 positivi in più adesso la soglia psicologica dei 40 mila infetti ci sono anche 19 morti in più per un dato complessivo di 2301 vittime e l’Italia in una situazione molto critica lo dice il premier Conte che illustro la camera al dpcm avverte che il Governo è pronto a intervenire ancora è necessario un coordinamento con le regioni dice in vista della riunione di oggi con i governatori e del successivo Consiglio dei Ministri sono necessarie misure drastiche se la tendaviene invertita nei prossimi 15-20 giorni spiega il direttore del reparto di malattie infettive del Sacco di Milano Galli per Ricciardi consigliere del ministro speranza I love down generalizzato si può evitare se vengono prese misure urgenti forti adesso ma non quelle presa talmente vedremo di scuola in una fase Così complessa per la nazione desiderano invitarla a lavorare insieme a tutte le istituzioni coinvolte per trovare soluzioni differenti da quelle buttate nel rispetto dei diritti e della salute dei cittadini e degli studenti lo scrive la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in una lettera inviata al presidente della Lombardia Attilio Fontana che ne ordinanza regionale prevede la didattica a distanza per gli studenti delle superiori da lunedì prossimo siamo contrari alla sulla didattica a distanza per le superiori serve grande collaborazione buon senso ultime notizie chiusura obbligo di chiusura dal 23 ottobre al 13 novembre di tutte le attività commerciali sociali e ricreative dalle 23 alle 5 del giorno successivo e quanto disposto dall’ordinanza firmata dal governatore della Campania De Luca entro 24 Massimo 48 ore anche il presidente della Sardegna Solinasprovvedimenti annunciati ieri per frenare la curva dei contagi i tuoi uno stoppengo di 15 giorni per le principali attività con contestuale chiusura di porti e aeroporti è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa