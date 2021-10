Ultime Notizie Roma del 22-10-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le conclusioni del Consiglio Europeo al Summit più sforzi per evitare situazione vaccinale c’è ancora da lavorare per le conclusioni del Consiglio Europeo che continua per il secondo giorno a Bruxelles lo ha detto all’uscita dall’hotel in via pernottato in risposta ad alcuni giornalisti che lo attendevano il Presidente del Consiglio Mario Draghi prima di recarsi al Rotondo io Dimmi la sede del vertice europeo dei 27 discuteranno di immigrazione della transizione digitale sul set di Alec Baldwin direttrice della fotografia ferito registra la pistola a salve doveva essere la produzione del film si difende Indaga pulizia Lo sceriffo di Santa Fe i due sono stati colpiti quando bovina scaricato una pistola durante le riprese di Raf per l’istituto superiore di sanità c’è un leggero aumento delle reti a 0 86 inchcasi covid ferma 29 tasso del Intensive che passa Da 41 a 39 * 100 reparti dalle 4:06 al 42 lì al momento dei casi con sintomi mantenere elevata l’attenzione rispettare le misure in Abruzzo Campania Friuli Venezia Giulia Piemonte si registra il rischio moderato che hanno rubato i dati degli iscritti alla SIAE hanno contattato alcuni artisti chiedendo loro riscatto da €10000 il Bitcoin e lo apprende agid scorse ore sono stati inviati alcuni sms con un testo in qui gli attaccanti malevoli si rivolgevano direttamente di artisti di cui hanno tenuto i dati personali evidentemente i contatti Benvenuto nel Dark web e recita il messaggio Siamo tutte le tue informazioni personali bancari se non vuoi che venga reso tutto pubblico paga €10000 in Bitcoin a questo indirizzo Al momento non è chiaro Quante richieste siano state fatte argomento Dopo l’università ca’ Foscari di Venezia la quinta edizione della mostra cinematografica cinese in Italia si sposta nella capitale approdando dal 26 al 28 ottobre presso La Sapienza di Roma nella Marcobuilding dipartimento di studi europei americani e interculturali in proiezione nella rassegna maestri pronta dopo Roma a far tappa anche in altre città italiane ne abbiamo parlato con Mario Ciotti uno dei responsabili della rassegna Guarda che ce ne importa rischia 2 Festival del Cinema quindi lo scopo finale è quello di avvicinare produttori del cinema cinese registi produttori decima italiano Quali sono i film che sono previsti Ecco in proiezione il regista attualmente più famosi in Cina sono tutti e due gli hanno zanghe Enel quello che famoso El hombre è un film che ha discorso unoin tutte le sere ci mancherebbe dei mesi una tappa romana ma una rassegna che si prevede in giro anche per altri posti di italiani è partita il 5 ottobre in concomitanza con lo short Film Festival dell’università ca’ Foscari poi proseguita con corona poi si sposerà Napoli Milano Udine Cagliari Insomma sarà una mostra itinerante dicembre 2021 che cosa vi aspettate Qual è la finalità e soprattutto in questo periodo in cui cerchiamo un po’ di riprendere una normalità dopo questa epidemia sarà anche tantissimo Anniversario del di amicizia che Italia Cina Quindi visto che la Cina ci guarda sempre con molta attenzione specialmente per quanto riguarda la moda made in Italyquanto riguarda la fotografia quindi attraverso questa mostra Se si vogliono avvicinare già molto vicine e tutto ha collaborato in redazione Patrizia da Francesco Vitale Ancora auguri di un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa