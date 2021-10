Ultime Notizie Roma del 22-10-2021 ore 17:10

romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla microfono Giuliano Ferrigno bollettino settimanale dell’istituto superiore di sanità in lieve risalita è pari a 34 casi per 100.000 abitanti l’incidenza dei casi a livello nazionale calcolata ieri rispetto al valore di 20% Mila abitanti della scorsa settimana nazionale di 34 si trova sotto la soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 che consente il controllo della trasmissione con il tracciamento l’incidenza dei casi di aumentata questa settimana il 17 regioni e province autonome rispetto ai valori registrati nella settimana precedente Le regioni con l’incidenza più elevata sono provincia autonoma di Bolzano Friuli Venezia Giulia e Veneto le regioni dove Al contrario si è registrata una diminuzione dell’incidenza rispetto alla scorsa settimana sono Basilicata Calabria Sardegna e Sicilia si registra anche un lieve aumento delle reti in nazionale Ma continua a diminuire il tasso di occupazione dei malati di covid negli ospedali sempre secondo quantola bozza del monitoraggio settimanale Istituto Superiore di Sanità Ministero della Salute il tasso di occupazione in terapia intensiva è in diminuzione al 3,9% con un lieve calo del numero di persone ricoverate questa settimana 4 regioni del sud classificate a rischio moderato rispetto alle 3 della settimana scorsa sono Abruzzo Campania Friuli Venezia Giulia Piemonte andiamo a Bruxelles c’è ancora da lavorare così il premier Mario Draghi uscendo dall’albergo dove alloggia risponde a chi gli chiede se ha fatto delle conclusioni del Consiglio prima dell’avvio dei lavori draghi il presidente francese Macron e hanno avuto un incontro bilaterale la posizione italiana agire subito per non danneggiare la ripresa post covid per preservare quella transizione ecologica che i tuoi costi solo la notte fonda e 27 leader sono riusciti a trovare un’intesa dando urgente alle linee messe in campo dalla Commissione incluso L’acquisto su base volontaria di stock comune di gas l’amministrazione pubblica chi vuole fare Smart Working deve garantire l’invarianza dei servizi Resi all’utenza ma anche un’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile assicurando Comunque la prevalenza non c’è alcun lavoratorein presenza non si legge nelle linee guida presentate oggi dal Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta ai sindacati non si può quindi fare il lavoro agile 5 giorni a settimana ma allora si deve alternare con il lavoro in ufficio un altro aspetto che vergine l’attività di Smart Working il dipendente pubblico non potrà usare la propria rete internet domestica per il servizio ora vogliamo negli Stati Uniti per una tragedia durante le riprese di un film New Mexico è stato l’atto Alec Baldwin a premere il grilletto della pistola di scena che ha sparato uccidendo una donna e prendo un uomo lo staff e la troupe stava girando il film western Rai marittime la direttrice della fotografia 42enne mentre rimane ferito nella sparatoria e te tu il quarantottenne regista Giosa ricoverato in condizioni critiche al momento non è stata formalizzata nessuna accusa per l’accaduto i due sono stati colpiti quando Ale che vuol dire ha scaricato una pistola usata nelle riprese del film ha detto Lo sceriffo di Santa Fede guarda che la direttrice della fotografia in seguito deceduta per la gravità delle ferite riportate vuol dire è stato interrogato dalla polizia dove c’era il gatto spontaneamente al momento non sono state presentate acutesono stati effettuati arresti l’attore sotto shock indagini Sono in corso era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa