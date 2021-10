Ultime Notizie Roma del 22-10-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera da redazione in studio Giuliano Ferrigno nell’ultima settimana in Italia sono stati somministrati più di un milione 250 mila vaccini anti covid di cui circa 345 mila prima e dosi per l’inizio della campagna sono stati somministrati più di 88 milioni di vaccini dati sono riportati nel report settimanale del governo sono ancora 7600000 gli italiani che non hanno fatto neanche una dose di vaccino ed è lieve risalita pari a 34 casi per 100.000 abitanti l’incidenza settimanale a livello nazionale rispetto al valore di 29 casi per 100.000 abitanti della scorsa settimana registro lieve aumento delle reti Nazionale Ma continua a diminuire il tasso di occupazione dei malati negli ospedali questa settimana 4 regioni di tutta una classificata a rischio moderato rispetto alle 3 dalla settimana scorsa sono Abruzzo Campania Friuli Venezia Giulia Piemonte quanto Working l’amministrazione pubblica deve garantire l’invarianza dei servizi Resi all’utenzamanca un’adeguata valutazione del personale autorizzata alla prestazione di lavoro agile assicurando Comunque la prevalenza per ciascun lavoratore nel lavoro in presenza lo si legge nelle linee guida presentate oggi dal Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta i sindacati così va quindi fare il lavoro agile Smart Working 5 giorni a settimana ma lui si deve alternare con il lavoro in ufficio no alla linea internet di casa il dipendente pubblico non potrà usare la propria rete domestica per il servizio fascia di connessione di 11 ore anche il lavoratore pubblico in Smart Working avrà diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore alle 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche così come prevede il contratto di lavoro il presenza sciopero dei tacchi me le più grandi città italiane oggi i tassisti Sono fermi da questa mattina alle 8 una delegazione di alcune centinaia si è spostata in via Molise a Roma sotto la sede del Ministero dello Sviluppo Economico manifestiamo per una regolamentazione delle App e contro l’abusivismo nel settore annunciano i sindacati se siamo nella capitale per una notizia di cronaca in chiusura questa mattina i carabinieri del gruppo di Frascati sono intervenutipiano del numerario un complesso residenziale di circa 3000 metri quadri comprendente due villette unifamiliari una villetta bifamiliare riconducibile Casamonica i mobili erano stati confiscati anni fa Gelsomina di Silvio ex convivente di Ferruccio Casamonica i suoi tre figli sul posto personale dell’agenzia nazionale per l’amministrazione è la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dell’agenzia Del Demanio che una volta entrata in possesso dei beni immobili in uso l’arma dei Carabinieri dopo le opportune riunioni presso la Prefettura di Roma per operazioni di sgombero hanno operato circa 50 militari agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno anche Attivato i servizi sociali per alcuni degli occupanti però l’ultima notizia per il momento l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa