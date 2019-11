Ultime Notizie Roma del 22-11-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il governo prepara un decreto per Taranto il Consiglio dei Ministri avviato la discussione sugli interventi dopo un’informativa di Conte alla vigilia dell’incontro con arcelormittal su ex Ilva che si terrà quest’oggi intanto per quanto riguarda il decreto fiscale quest’oggi sarà oggetto di una riunione in maggioranza per decidere quali bozze depositare in commissione finanze alle camere si prevede anche che le strutture ricettive sono responsabili del pagamento della tassa di soggiorno tra le proposte una riscrittura delle calendario fiscale con scadenza del 730 che passa dal 23 luglio al 30 settembre Tax Credit per gli alberghi Ecobonus E rivisto Per venire incontropiccoli fornitori Queste sono soltanto alcune delle proposte intanto si è votato ieri sulla piattaforma Rousseau e si è deciso il MoVimento 5 Stelle parteciperà con proprie liste alle regionali in Emilia Romagna in Calabria a favore delle liste del 70,6% degli iscritti control 29 4% decisione presa da circa un quinto degli iscritti 27.000 su 125.000 ho mandato chiaro è fortissimo Non so quale risultato raggiungeremo Ma io sarò in prima in Emilia Romagna in Calabria correremo da soli queste le parole del leader pentastellato Luigi Di Maio che aveva annunciato che non avrebbe votato su Alitalia invece è scaduto il termine si va verso la proroga di altre due o tre settimane per le offerte sulla compagnia di bandiera italiana Delta conferma tesoro e prevede lo Stato impegno per il 10% della newco che potrebbe Henry Levyla compagnia al governo lavora per evitare un salvataggio con qualche topa dice il premier Giuseppe Conte nel frattempo su Atlantia Cala nuovamente la scure del leader pentastellato Di Maio che avverte niente parti con la concessione Chi ha in custodia un bene pubblico come una strada un ponte una galleria deve assumersene le responsabilità altrimenti of altro la deve pagare afferma a sua volta la ministra De Micheli per il momento è tutto vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa