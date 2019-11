Ultime Notizie Roma del 22-11-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio il governo prepara un decreto per Taranto il Consiglio dei Ministri avviato la discussione sugli interventi dopo un’informativa di Conte alla vigilia dell’incontro sulla Silva durante il quale assicurato contro si inizierà a trattare Se l’azienda domani annuncerà la sospensione della procedura di revoca del contratto sulla ex Ilva avviata in tribunale al Movimento 5 Stelle intanto presenterà alle liste alle regionali dopo il voto sulla piattaforma Rousseau che ha dato il suo via libera con il 70% delle preferenze il Consiglio dei Ministri Ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel periodo dal 14 ottobre al 8sempre del 2019 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Savona e di La Spezia lo rende noto il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri Una riscrittura del calendario fiscale con la scadenza del 730 che passa dal 23 luglio al 30 settembre Tax Credit per gli alberghi Ecobonus rivisto per venire in contro e piccoli fornitori queste alcune delle proposte contenute nella bozza del pacchetto di emendamenti dei relatori al decreto fiscale che sarà oggetto di una riunione di maggioranza per decidere quali depositare in commissione finanze alla camera si prevede anche che le strutture ricettive siano responsabili del pagamento della tassa di soggiorno gli Stati Uniti il presidente Donald Trump ha firmato la legge tampone per continuare ad erogare fondi al governo Federale di evitare lo shutdown a partire dalla mezzanotte di Washington il provvedimento che eraprovato in maniera bipartisan da camera e senato estende ai finanziamenti al governo fino al 20 dicembre l’ex presidente Obama sprona i democratici per iniziare a collaborare per sconfiggere il presidente Donald Trump è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

