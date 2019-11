Ultime Notizie Roma del 22-11-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla stazione l’informazione Gabriella Luigi in studio il governo prepara un decreto per il Taranto il Consiglio dei Ministri avviato la discussione sugli interventi dopo un’informativa delle Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri alla vigilia dell’incontro con arcelormittal sul Silva durante il quale il premier ha assicurato si inizierà a trattare Se l’azienda annuncerà la sospensione della procedura di revoca dal contratto sul ex-ilva avviata in tribunale quest’oggi l’incontro con te mittal intanto ieri il MoVimento 5 Stelle ha dato il via libera alla presentazione delle liste alle regionali in Emilia Romagna in Calabria dopo il voto sulla piattaforma Rousseau degli iscritti hanno votato uno su cinque con una profcomplessiva del 70% il Consiglio dei Ministri Ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel periodo dal 14 ottobre al 8 novembre del 2019 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Savona e di La Spezia lo rende noto il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri Alitalia scaduto il termine si va verso la proroga di altre due o tre settimane per le offerte Delta conferma al tesoro e a Ferrovie dello Stato L’impegno per il 10% della newco che potrebbe rilevare la compagnia al governo lavora per evitare un salvataggio con qualche toppa dice il premier Conte nel frattempo su Alcara nuovamente la scure del leader pentastellato Luigi Di Maio che avverte niente Baratti con la concessione Chi ha in custodia un bene pubblico come una strada un ponte una galleria dellale responsabilità altrimenti of altro la deve pagare ferma a sua volta la ministra Paola de Micheli è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa