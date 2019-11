Ultime Notizie Roma del 22-11-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio questo oggi l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e dartelo romital sull’ex Ilva il governo prepara un decreto per Taranto il Consiglio dei Ministri avviato la discussione sugli interventi il premier Giuseppe Conte assicurato che si inizierà a trattare Se l’azienda annuncerà la sospensione della procedura di revoca del contratto sulla ex Ilva avviata in tribunale su Alitalia invece scaduto il termine si va verso la proroga di altre due o tre settimane per individuare offerte sulla compagnia di bandiera italiana Delta conferma al tesoro e a Ferrovie dello Stato un impegno per il 10% della newco che potrebbe rilevare la compagnia al governo lavora per evitare un salvataggioqualche toppa detto il premier Giuseppe Conte deliberata la dichiarazione di Stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel periodo dal 14 ottobre al 8 novembre del 2019 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Savona e La Spezia lo rende noto il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri Cambiamo argomento parliamo di scuola Legge di bilancio 2020 presentati Oltre 4000 emendamenti l’invarianza dei conti la necessità primaria ma mancano ancora alcune Voci del capitolo Scuola Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF di intervenire Innanzitutto sugli organici da scuola dell’Autonomia archiviata nel tempo scuola di organetti negli ultimi vent’anni e Bisognerebbe invertire questo Trendo interventi delle indagini anche sui rinnovi contrattuali che devono essere agganciati assolutamente all’inflazione che è trascorso negli ultimi 10 anni e interventi comunque che devono lo stato giuridico del personale scolastico che non possono prescindere anche da questi problemi connessione scolastica abbiamo pensato a interventi anche lì E comunque la stabilizzazione del personale interventi personali il contenzioso Alberto tutte le procedure Bandit Edo Croce dirigente scolastico a interventi anche alle è una cosa molto importante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei del concorso a preside neanche dirti Ti ha è ancora cercare di individuare se veramente a scuola come insegnante ATA via origine a quel bar Naut che viene registrato non viene certificato è tutto della redazione Vi auguro una buonagiornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa