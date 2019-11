Ultime Notizie Roma del 22-11-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio il pontefice Papa Francesco in Thailandia dove ha visitato il santuario del beato Nicolas bunker Il primo martire del paese parlando ai Vescovi ha detto Siamo stati scelti come servitori non come padroni o signori dobbiamo affiancare coloro che serviamo ascoltandoli e valorizzando sempre le loro E se ti l’apostolica queste le sue parole Francesco ha poi posto l’accento sulla disuguaglianza economica e sociale tra i ricchi e i poveri sottolineando che i progressi tecnologici potrebbero non essere una soluzione si è cristiani solo se si riconosce la dignità di essere umano ha detto il pontefice nei in Medio Oriente procuratore generale di Israele ha deciso diper corruzione benyamin Netanyahu in una delle tre inchieste che hanno travolto il presidente il caso mille regali da facoltosi uomini di affari 2000 rapp porti con l’editore di addio a Renato Moser e 4000 Affair baseball confermate anche l’accusa di frode e abuso d’ufficio e la prima volta nella storia di Israele che un premier in carica accusato di corruzione c’è un tentativo di ribaltamento di potere nei confronti del primo ministro ha detto Netanyahu aboliremo le buste manterremo i materiali Ma le buste saranno eliminate l’annuncio a skuola.net del ministro dell’istruzione fioramonti evidenze novità per la prossima maturità firma una circolare che conferma questi cambiamenti all’esame di Stato 2020 non vogliamo che l’esame di stato sia un motivo di stress di studenti devono andare all’esame e Fieri della loro preparazione Tornaitema di storia il presidente statunitense Donald Trump ha firmato la legge il tampone per continuare a erogare Fondi al governo federale ed evitare lo shutdown a partire dalla mezzanotte Washington il provvedimento che era stato approvato in maniera bipartisan da camera e Senato e stendi finanziamenti al governo fino al 20 dicembre Obama sprone Democratici per iniziare a collaborare per sconfiggere Donald Trump è tutto della redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa