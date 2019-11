Ultime Notizie Roma del 22-11-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo Bentrovati è in corso nello stabilimento siderurgico alzarmi gialle di Taranto una ispezione delegata dalla procura dei Carabinieri del Noè di Roma del nucleo sulla sicurezza sul lavoro e del comando provinciale nell’ambito delle indagini avviate dopo le foto dei commissari del Ilva Inas le verifiche riguardano le operazioni di bonifica nello stabilimento La situazione generale della fabbrica le attività di manutenzione finora eseguite la sicurezza sul lavoro a queste indagini collabora anche list è in corso Palazzo Chigi il vertice di maggioranza sul meccanismo europeo di stabilità ovvero sul sidelitalia alla revisione del fondo salva stati alla riunione oltre al premier Conte sono presenti tra gli altriministro dell’economia Gualtieri il titolare della Farnesina Di Maio il capo delegazione del PD e ministro della cultura Franceschini è il ministro degli affari Unione Europea Amendola il ministro preghiera morti con il Parlamento di INCA per Italia viva partecipa al vertice Luigi marazzini per Leu Stefano fraschina l’aeronautica militare iraniana conduce oggi la seconda fase di un eserci invitare su vasta scala nella provincia centrale di sennò le manovre si svolgono in un area di 416 chilometri quadrati simulando è finita sul Golfo Persico e lo sa lo scopo di testare i nuovi equipaggiamenti dell’Esercito e livello di preparazione di fronte a possibili minacce di guerra Hong Kong servirà a sostenere la prova delle locali distrettuali di domenica ovviamente viste come un referendum di sostegno rifiuto delle protette Pro democrazia che da quasi 6 mesi stanno scuotendo la città visto con un’impennatale violenze nelle ultime settimane sono le uniche a suffragio universale tenute nell’ex Colonia due persone sono morte a Milano a seguito dell’incendio di un sottotetto avvenuto la notte nella zona dei Navigli quando i pompieri hanno spento le fiamme hanno trovato un uomo e una donna deceduti una terza persona invece si è salvata e non ha avuto bisogno di cure mediche secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco l’incendio si è sviluppato intorno alle 3:30 di notte in una palazzina in Alzaia Naviglio Grande 156 quando i due Stavano dormendo secondo le prime informazioni dicendo di la coppia sarebbe stata sorpresa nel sonno e sarebbe morta sia per l’intossicazione sia per le ustioni e per ora ci fermiamo qui Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa