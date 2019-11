romadailynews radiogiornale Frascarelli ispezione il siderurgico assorbita delegata dalla procura dei Carabinieri del Noè di Roma della nucleo sicurezza sul lavoro Comando Provinciale nell’ambito delle indagini avviate dopo le foto dei commissari lunedì c’era stata un’espressione della finanza negli uffici con sequestro di documenti supporti informatici e cellulare l’ispezione dei Carabinieri programmata dal Procuratore Carlo capristo è concentrata su un attento controllo dell’area caldo per accertare se stato depauperamento delle materie prime sono state eseguite a mano pensioni hotel impianti rappresentano un pericolo per i lavoratori ha presentato dei documenti falsi ed è riuscito a rubare un carico di 20 tonnellate di cioccolata a bordo di un TIR e che al momento sembranel nulla il mezzo pesante era diretto dall’Austria al Belgio l’autore del furto di cui riportano i media austriaci Sandro la polizia tirolese ha presentato documenti d’identità e di circolazione falsi cioccolata rubata ha un valore di €50000 circa il carico non è mai arrivato alla metà il voto di ieri su Rousseau dimostra che l’uomo solo al comando Skopje Planet di gestire il movimento in maniera più collegiale e plurale così il senatore del 5 Stelle Nicola Morra 24 mattino su Radio 24 no i voti vanno rispettati ma Emilia Romagna e Calabria sono realtà diverse le mele non si associano alle pere per questo io ho deciso di non votare il no lo stato di emergenza richiesto dalla Lombardia per i danni causati dal maltempo a luglio è una decisione inaccettabile incomprensibile lo scrive sui social il governatore Lombardo Attilio Fontana Aggiungendo che regione Lombardia ha investito decine di milioni di euro però perdissesto idrogeologico ma senza l’aiuto del governo anche un’amministrazione virtuosa come la nostra non può far fronte ai 207 milioni di danni che la Lombardia subito quel che aggiusto il tribunale dei ministri accogliendo la richiesta della procura di Roma archiviato l’indagine che vedeva indagato l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini per abuso d’ufficio rifiuto di atti d’ufficio per la vicenda Alan kurdi e della NG Sì hai del 3 aprile 2019 archiviata anche la posizione del prefetto Matteo piantedosi capo di gabinetto del piede tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa