Ultime Notizie Roma del 22-11-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno le vittime della violenza di genere sono italiane nel 80,2% dei casi e gli attori sono italiani nel 74% dei casi il 82% delle volte chi fa violenza su una donna non deve introdursi con violenza nell’abitazione alle chiavi di casa ogni si apre la porta e infatti Quasi sempre il compagno un conoscente È questa la fotografia della violenza di genere in Italia emersa oggi a Milano nel corso della presentazione dell’iniziativa della Polizia di Stato denominata questo non è amore 2019 che fa il punto sulle al fenomeno andiamo in Piemonte raffiche di Kalashnikov contro i Carabinieri questa mattina nella lista Sandrino a suonare cinque banditi a volto coperto messi in fuga dai militari che hanno risposto al fuoco nessuno è rimasto ferito nella notte intanto ha saltato una banca davverovicino Caserta i banditi hanno bloccato con un’auto e due camion l’accesso al centro cittadino e con un altro mezzo hanno sfondato le vetrine per poi fuggire A quanto si è appreso sarebbero state portate via delle cassette di sicurezza Piazza bladimir Putin ha promesso che la Russia perfezionerà La misteriosa arma che l’otto agosto ha provocato un’esplosione in un poligono militare nel nord-ovest del paese in cui sono noti due militari 5 ingegneri nucleari facendo salire il livello delle radiazioni nella zona per un breve periodo lo riporta la BBC il presidente russo Putin e lo ha detto incontrando i familiari delle vittime È un’arma le parole del Presidente che non ha analoghi al mondo spostiamoci in Austria in chiusura per un furto a quanto curioso ha presentato di documenti falsi ed è riuscito a rubare un carico di 20 tonnellate di cioccolata a bordo di un TIR che al momento sembra scomparso nel nulla il mezzo pesante era diretto dall’Austria al Belgio della vicenda definiscono i mezzi austriaci Citapolizia tirolese la cioccolata rubata un valore di €50000 circa e il carico non è mai arrivato alla metà Grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa