Ultime Notizie Roma del 22-11-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno accogliendo la richiesta della procura di Roma il tribunale dei ministri archiviato l’indagine tu da allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini per abuso d’ufficio rifiuto di atti d’ufficio per la vicenda della Alan kurdi del NG sia in nell’aprile scorso archiviate anche la posizione del prefetto piantedosi capo gabinetto del Viminale dopo il no di Matteo Salvini allo sbarco dei migranti la nave raggiunse il 13 aprile Malta emigranti furono distribuiti tra Germania Francia Lussemburgo il Portogallo il leader della Lega afferma una buona notizia ogni tanto bloccare gli sbarchi non è arrivato ora che faranno le altre procure proseguono intanto gli arrivi di migranti 37 Lampedusa 31 a Crotone 44al largo di Leuca Napoli del MoVimento 5 Stelle presenterà proprie liste per le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria dopo il voto sulla piattaforma Rousseau che ha dato il via libera mi chiamo Luigi Di Maio garantisce che non ci saranno ripercussioni sul governo ma qualche preoccupazione Trapella nella maggioranza con idee che temono che la dispersione del voto possa favorire il centro-destra in particolare in Emilia Romagna anche se più d’uno confida che i pompieri in azione in queste ore aprono una discussione nel movimento che Luca Il ripensamento amministra Paola de Micheli dichiara sulle questioni regionali Spero ci sia degli avvicinamenti ora parliamo dell’ ex Ilva perché arcelormittal sta rispettando il piano ambientale dice il ministro dell’ambiente costa Poi è chiaro che noi chiediamo di più e mentre pronto l’intervento della procura di Milano nel contenzioso civile nel procedimento con cui commissari della società chiedono di evitare la cessazione dell’attività a Taranto i carabinieri logo un’ispezione per controlli sul aria caldaquinto giorno di presidio per l’indotto oggi l’incontro tra il governo che prepara un decreto per Taranto e la multinazionale ultime notizie in chiusura l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato sottoposto a un trapianto di midollo osseo da donatore non familiare il 29 ottobre lo riferisce il sito del club Rossoblu diffondendo una nota dell’ospedale Sant’Orsola le condizioni generali del paziente gli esami ematologici sono soddisfacenti il tecnico serbo è stato dimesso dal reparto dall’istituto di ematologia Il 20 è uscito dall’ospedale con un permesso ieri aveva assistito all’allenamento della squadra è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa