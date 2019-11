Ultime Notizie Roma del 22-11-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 22 novembre in studio Giuliano Ferrigno spazio all’informazione politica in primo piano il MoVimento 5 Stelle presenterà proprie liste per le elezioni regionali in Emilia Romagna via Calabria dopo il voto sulla piattaforma Rousseau che ha dato il via libera il capo politico Luigi Di Maio garantisce che non ci saranno ripercussioni sul governo ma qualche preoccupazione trapela nella maggioranza con i da Anna che temo che la dispersione del voto possa favorire il centro-destra in particolare in Emilia Romagna anche se più di uno confida che i pompieri in azione in queste ore aprono una discussione nel movimento che induca la ministra De Micheli dichiara tu le questioni regionali Spero ci siano degli avvicinamenti Cambiamo argomento parliamo della violenza di genere le vittime sononel 80,2% dei casi gli autori sono italiani nel 74% Inoltre 82% delle volte chi fa violenza su una donna non deve introdursi con violenza nell’abitazione che ha le chiavi di casa ogni chiave la porta è quasi sempre il compagno un conoscente questa la fotografia della violenza di genere in Italia è nata oggi a Milano nel corso della presentazione dell’iniziativa della Polizia di Stato denominata questo non è amore 2019 che fa il punto sulle altre no meno di essere Vladimir Putin ha promesso che la Russia perfezionerà La misteriosa arma che l’otto agosto ha provocato un poligono militare nel nord-ovest del paese in cui sono morti due militari 5 ingegneri nucleari facendo salire il livello delle radiazioni nella zona per un breve periodo lo riporta la BBC il presidente russo Putin lo ha detto incontrando i familiari delle vittime È un’arma le parole del Presidente che non ha analoghi al mondo spostiamoci in Austria in chiusura per un furto a quanto curiosodi documenti falsi ed è riuscito a rubare un carico di 20 tonnellate di cioccolata a bordo di un TIR che al momento sembra scomparso nel nulla il mezzo pesante era diretto dall’Austria al Belgio della vicenda riferiscono i media austriaci citando la polizia tirolese la cioccolata rubata un valore di €50000 circa e il carico non è mai arrivato alla metà tutto grazie per averci segui le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa