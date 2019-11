Ultime Notizie Roma del 22-11-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano il MoVimento 5 Stelle presenterà proprie liste alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria dopo il voto sulla piattaforma Rousseau che ha dato il via libera politico Luigi Di Maio garantisce che non ci saranno ripercussioni sul governo ma qualche preoccupazione trapela nella maggioranza con idea Ma che temono che la dispersione del voto possa favorire il centro-destra in particolare in Emilia Romagna anche se più d’uno confida che i pompieri in azione in queste ore aprono una discussione nel movimento che induca ripensamento amministra Paola Di Michele ad esempio ha detto in un forum Alan sulle pensioni regionali Spero ci siano degli avvicinamenti mercoledì prossimo assemblea dei parlamentari pentastellati con Di Maio ministro del lavoro Nunzia catalfo sottolinea la valuta delintervenire contro il fenomeno che vede le donne spesso lasciare il lavoro dopo il primo anno di maternità stiamo studiando una norma da inserire nella manovra che prevede il mantenimento al lavoro della donna dopo la maternità dando la ministra un esonero contributivo al datore una pensione ha detto ancora la catalfo c’è l’intenzione di superare la riforma Fornero con i sindacati abbiamo fatto un primo incontro e ce ne saranno a Gennaio perché la procura di Milano ha depositato l’atto di intervento nella causa civile tra il gruppo Franco indiano e comunitari della Polo siderurgico dal verbale di un dirigente di tornital Emergency manager esteri sostenevano che per l’attuale marcia degli impianti vale a dire la produzione di 6 milioni di tonnellate di acciaio la qualità delle materie prime fosse troppo alta e che occorresse utilizzarne di quei tempi per abbattere i costi a Taranto intanto ispezione del 9 sull’area caldo nel pomeriggio c’è stato un incontro fra governo e multinazionale ultima notizia guardiamo illo spazio perché è in corso la nuova passeggiata spaziale di Luca Parmitano per proseguire i lavori di manutenzione delle cacciatore di antimateria e la seconda attività extraveicolare della sua missione la durata prevista è di circa 6 ore anche questa volta la astronauta dell’agenzia spaziale Europea riconoscibile per le strisce rosse sulle maniche e pantaloni della tuta il ruolo di leader della passeggiata che sta con con il collega della nata Henry Morgan Grazie per averci seguito l’informazione torna all’App

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa