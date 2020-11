Ultime Notizie Roma del 22-11-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale domenica 22 novembre Ben ritrovati all’ascolto buongiorno alla redazione da Francesco Vitale in studio rallentamento dei contagi dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus in Italia i medici ospedalieri parlano però di emergenza posti letto nei reparti internistici da sotto la zampa apre una vero che gli spostamenti tra regioni a Natale mentre il ministro speranza annuncia una grande campagna di vaccinazione anti covid a gennaio il comitato tecnico-scientifico intervieni intanto sulle parole di scettici riguardo al vaccino da parte di crisanti definendo le inaccettabili il G20 si impegna a finanziare una equa distribuzione dei vaccini per il covid così che paesi più poveri non sono esclusi e la bozza del comunicato finale del vertice che conosce una immunizzazione ampia come bene pubblico gli Stati Uniti hanno un salto ogni risorsa contro la crisi afferma Trump e mentre paese supera la soglia dei 12 milioni di contagi l’autorità concedono l’autorizzazione di emergenzagli anticorpi del re genero al mondo si contano oltre 58 milioni di casi trapano in sede parla di centinaia di migliaia di voti legali sufficiente capovolgere risultato delle elezioni americane e ai leader del G20 afferma di non vedere l’ora di lavorare con loro per lungo tempo nuovo schiaffo però il presidente in carica un giudice federale della Pennsylvania ha rigettato l’azione legale la campagna elettorale di tablet per sospendere la certificazione del voto nello stato mentre si avvicinano i due anni dall’iscrizione nel registro degli indagati di 5 agenti dei servizi segreti del Cairo l’accusa di sequestro di persona il presidente egiziano Si si afferma di aver già ordinato da tempo piena collaborazione con Italia sul caso regeni oggi in tanto atteso l’esito dell’udienza di Zanchi per il rinnovo o meno della sua custodia cautelare in carcere in Egitto oggi allerta rossa per il maltempo in Calabria arancione in Basilicata e Sicilia Gialla in Abruzzo previsti rovesci e temporali al sud tempo instabile con cieli sereni o poco nuvolosi sul resto dell’Italiaieri bomba d’acqua paura a Crotone bufere di vento in campagna con Capri isolata nera in Sardegna e in Molise e negli anticipi dell’ottava giornata della Serie A vincono 2-0 la Juventus contro il Cagliari la Lazio in casa del Crotone l’Atalanta in trasferta fermata sullo 0-0 dallo Spezia oggi le altre fiorentina-benevento alle 12:30 verona-sassuolo Inter Torino Roma Parma e Bologna alle 15 udinese-genoa alle 18 napoli-milan alle 20:45 per il motociclismo oggi a portimao il Gran Premio Nobel Portogallo ed è tutto Buona domenica e buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa