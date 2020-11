Ultime Notizie Roma del 22-11-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio rallentamento dei conti dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus in Italia rispettivamente più 34767 10 in più rispetto al giorno prima i medici ospedalieri parlano però di emergenza posti letto nei reparti internistici dal governo arriva l’ipotesi di una vero che gli spostamenti tra regioni Natale ministro della Salute speranza annuncia una campagna di vaccinazione e senza precedenti da fine gennaio il G20 si impegna a finanziare un’equa distribuzione dei vaccini le cure di testi modo che paesi più poveri non siano tagliati fuori emerge da una bozza del comunicato finale del G20 riconosciamo il ruolo di organizzazione ampia come un bene pubblico globale si legge nella bozza vaccini e terapie pieno diritti di tutti all’appello che arriva dal premier Conte che in questo modo traccia le priorità della Presidenza italiana che inizierà il prossimo primo dicembre le autorità americane concedono l’autorizzazione di emergenza al cocktail di Huntikspedire generon per covid-19 trattamento somministrato al presidente Trump è il secondo di questo tipo essere approvato dalla Food and Drug administration che lo scorso IX novembre autorizzato il farmaco simile della Eli Lilly Secondo i dati della Johns Hopkins University hanno superato quota 58 milioni di contagi nel mondo dall’inizio della pandemia i decessi oltre 1,37 milioni il paese più colpito gli Stati Uniti Più di 12 milioni di casi quasi 256 mila morti seguono l’India e il Brasile il centro-destra senza di noi non Potrebbe esistere Questo in sintesi Il pensiero di Silvio Berlusconi in un passaggio di una lettera al Corriere della Sera de Cata la disponibilità alla collaborazione con la maggioranza in questo difficile momento prima facendo riferimento al rapporto con la lega e poi con le condizioni per votare i prossimi scostamenti di bilancio e in particolare salvando il lavoro autonomo della Ecco la proposta di un semestre bianco fiscale il presidente americano Trump al contrattacco contro la vittoria del suo Rivale il Tycoon si chiede perché Joe biden stia formando rapidamente la somministrazione quando sostieneinvestigatori risulterebbero invece centinaia di migliaia di voti legali sufficienti a capovolgere risultato in almeno quattro stati e chiede per questo al legislatore tribunale di avere coraggio a fare quel che va fatto per mantenere l’integrità del voto americano intanto secondo il Washington Post potrebbe annunciare entro la fine dell’anno una sua candidatura per le elezioni del 2024 un uomo di 56 anni ha tentato di uccidere a coltellate la moglie di 62 la suocera di 90 in un appartamento in via Lambruschini alla periferia nord di Milano questa mattina dopo le 6 le due donne sono state trasportate in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda col ferite all’addome e al torace l’uomo poi cercato di uccidersi e si è procurato delle ferite che non sarebbero comunque gravi mentre si avvicinano i due anni dall’iscrizione nel registro degli indagati di 5 utenti dei servizi segreti del Cairo con l’accusa di sequestro di persona il presidente egiziano Sisi continua ad assicurare di aver già ordinato da tempo di collaborare con l’Italia sul caso regeni atteso l’esito dell’udienza di Zacchinuovo meno della sua custodia cautelare in carcere in Egitto rischia altri 45 giorni Oggi allerta rossa per il maltempo in Calabria arancione in Basilicata e Sicilia Gialla in Abruzzo previsti rovesci e temporali al sud tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sul resto d’Italia ieri bomba d’acqua e paura a Crotone bufera di vento in campagna con Capri isolata neve in Sardegna e in Molise ed è tutto Buon proseguimento ti ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa