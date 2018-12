Ultime Notizie Roma del 22-12-2018 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale è terminata poco dopo la mezzanotte la discussione generale sola manovra in aula al Senato i lavori riprenderanno questa mattina alle 9:00 in attesa del maxiemendamento del governo che dovrebbe arrivare verso le 16:00 il voto di fiducia e peso in nottata Ieri bagarre in aula Il PD è un atto ostile al paese una mano aromatica ricca di errori che pagheremo negli anni il capo del pentagono gymnastics lascia l’amministrazione Trump dopo la bufera Che ha travolto il presidente americano per la decisione in attesa del ritiro delle truppe dalla Siria il presidente spiega Matisse nella lettera di dimissioni in merito a un segretario la difesa con idee che sono Allineate le sue Intanto oggi è arrivato l’annuncio da fonti della difesa del dimezzamento di militari impiegati in Afghanistan torni a casa circa 7000 soldati aeroporto londinese di capricci resterà chiuso almeno fino a oggi dopo che nei giorni scorsi Pedroni hanno sorvolato lo scalo l’allarme non è ancora rientrato e non micosì sono i disagi per i passeggeri Ryanair ha spostato tutti i suoi voli di oggi su Stansted mentre nella notte è stato messo in campo numeroso personale per assistenza ai passeggeri costretti in aeroporto per il momento ci fermiamo qui a Fatalità più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa