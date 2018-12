Ultime Notizie Roma del 22-12-2018 ore 08:10

romadailynews radiogiornale con una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio le forze speciali britanniche hanno liberato la nave italiana porta container il grande tema della Grimaldi Lines sequestrata da 4 clandestini che si erano nascosti a bordo Lo ha reso noto la polizia Effect la nave era partita da Lagos Nigeria i pirati l’hanno bloccata per ore nelle estuario del Tamigi voltiamo pagina la politica la manovra fa registrare un altro Rinvio la Ragioneria Generale dello Stato ha chiesto più tempo e così il maxiemendamento sulla legge di bilancio approderà in Senato dovrebbe essere votata la fiducia dovrebbe arrivare ma il condizionale d’obbligo dopo i numerosi intoppi che stanno costruendo l’approvazione di questa finanziaria l’ennesimo slittamento del pacchetto che deve recepire le modifiche chieste dall’Unione Europea ha scatenato la reazione della minoranza è costretto Maria ElisabettaAlberti casellati presidente del Senato invitare lega Movimento 5 Stelle governo ad avere un percorso legislativo più regolare rispettoso per assemblea il Presidente del Consiglio esprime dispiacere per evitarti accumulati mi sarebbe piaciuto lasciare al parlamento un più ampio margine di discussione spiega ma non mi devo giustificare te la trattativa impiegato tutto questo tempo con te che è rimandato dopo Natale La Tradizionale conferenza stampa di fine anno in programma proprio in Senato sicura poi che l’iter per l’approvazione al rush finale confidiamo che possa essere approvata so che siamo in zona Cesarini più critico il vicepremier Matteo Salvini di mutismo e rassegnazione c’è stata una trattativa seria vigorosa e coraggiosa e la cronaca è stato operato all’ospedale Bambino Gesù di Roma Alessandro Maria il bimbo di 20 mesi affetto da linfoistiocitosi emofagocitica la cui malattia aveva scatenato una vera e propria gara di solidarietà partita dal web è stato sottoposto come da programma precedentemente annunciato il trapianto di due celluleemopoietiche comunica che nella notte all’ospedale dove il piccolo Alex è stato trasferito a fine novembre dal Grill Bond Street di Londra nei giorni scorsi erano stati completati tutti gli screening necessari per identificare tra due genitori il donatore di cellule staminali emopoietiche ed è stato a tal fine selezionato Killer padre andiamo ancora parlare di cronaca dopo 13 anni non ho ancora no ma il colpevole della morte della piccola Matilda Borin uccisa il 2 luglio 2005 23 mesi in una villetta di Roasio piccolo comune in provincia di Vercelli i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Torino presieduta da Fabrizio Ma ti hanno accolto la richiesta avanzata dal sostituto procuratore generale Marcello Tatangelo è confermato la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado nei confronti del l’unico imputato Antonino Cangelosi ex compagno di Elena Romani la madre della piccola i regali della donna che ha lasciato l’aula prima della lettura della sentenza hanno preannunciato che dopo la lettura delle motivazioni presenterà ricorso in chiusura andiamoall’estero la camera americana trovato un progetto di legge di bilancio che finanzia il governo fino agli inizi di febbraio prevede lo stanziamento di 5,7 miliardi di dollari per la costruzione del muro così come richiesto di Donald Trump il provvedimento è stato trovato con 217 voti a favore 185 contrari la misura passo razionato dove quasi sicuramente non sarà provato perché repubblicani Mancherebbero i 60 motivi cessari al via libera questo aumenta la chance di uno shutdown del governo dalla mezzanotte di venerdì ed è tutto lì informazioni Torna più tardi buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa