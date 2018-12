Ultime Notizie Roma del 22-12-2018 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio due morti e due feriti è questo il bilancio di un incendio in un appartamento a pannocchia una frazione di Monterchi in provincia di Arezzo le vittime sono due anziani mentre le persone ferite sono due donne di 27 56 anni che sono state trasportate all’ospedale di Sansepolcro in codice giallo secondo una prima ricostruzione le fiamme sono divampate intorno alle 4:40 del mattino sul posto oltre i vigili del fuoco sono intervenuti L’auto medica e le ambulanze del 118 i carabinieri ancora da chiarire le origini della Rock e abbiamo ancora argomento le forze speciali britanniche hanno liberato la nave italiana porta container grande tema della Grimaldi Lines sequestrata da 4 clandestini che si erano nascosti a bordo Lo ha reso noto la polizia di Expert la nave era partita da Lagos Nigeria i pirati l’hanno bloccata per ore nel estuario del Tamigi Stati Unitida un parziale con un quarto delle attività federali Terme per mancanza di Fondi il blocco è scappato subito dopo la mezzanotte di venerdì a Washington non si tratta del terzo caso nel 2018 ed è la prima volta in 40 anni che l’americana chiude i battenti tre volte in 12 mesi lo so è dovuto al fatto che lavori di camera e senato sono stati aggiornati senza che si stata trovata un’intesa sul bilancio del governo al centro dello scontro ci sono i 5 miliardi di dollari reclamati da un’altra nel bilancio per la costruzione del muro al confine con il Messico la manovra registrare un altro Rinvio la Ragioneria Generale dello Stato ha chiesto più tempo e così il maxiemendamento sulla legge di bilancio approda più tardi so che siamo in zona Cesarini dice il premier Conte insorgono le opposizioni piedi minaccia di occupare l’aula è tutto l’informazione Torna più tardi buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa