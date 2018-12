Ultime Notizie Roma del 22-12-2018 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio due persone sarebbero state arrestate per i droni su Gatwick il secondo rapporto londinese per grandezza il traffico Lo ha reso noto la polizia voli sospesi ritardi e dirottamenti per i droni che hanno sorvolato lo scalo creando rischi per la sicurezza notevoli disagi per i passeggeri alla vigilia delle vacanze natalizie il maxiemendamento ancora non c’è il voto della manovra nell’aula del Senato continua a slittare la conferenza del presidente del consiglio che doveva tenerti oggi a Palazzo Madama viene rinviata la prossima settimana dopo Natale più che un cinepanettone come lo hanno etichettato dalle opposizioni film della prima non avrà già Lo Verde sta assumendo i tratti di un thriller o forse di un dramma siamo in zona Cesarini ha messo il premier Aggiungendo che ci rendiamo conto che abbiamo creato nostro malgrado un rallentamento dei lavori parlamentari confidiamo che nella giornata di oggi la manovra azionato possa essere afronegli Stati Uniti e di nuovo Showdown parziale con il blocco di un quarto delle attività federali per mancanza di Fondi scattato subito dopo la mezzanotte di venerdì a Washington è il terzo shonda uno nel 2018 ed è la prima volta da 40 anni che l’amministrazione americana ha chiuso i battenti tre volte in 12 mesi i lavori di camera e senato sono stati aggiornati senza che si è stata trovata un’intesa sul bilancio del governo entro il termine fissato per le 24:00 di venerdì che abbiamo ancora argomento Forze Speciali britanniche con un blitz nella notte hanno ripreso il controllo della nave Cargo italiana grande tema della Grimaldi Lines dopo che 4 migranti sbarcati si clandestinamente a Lagos Nigeria l’avevano dirottata verso le coste inglesi minacciando l’equipaggio con spranghe di ferro di media britannici levano che l’assalto degli speciali boat Services con elicotteri avvenuta al largo del Porto inglese libri i dirottatori sono stati arrestati l’equipaggio è al sicuro era l’ultima notizia voi tutti ancora l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto restate con noi

