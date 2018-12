Ultime Notizie Roma del 22-12-2018 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli apriamo questa edizione con la cronaca coppia di pensionati di 70 anni non si fidava più della banca Monte dei Paschi di Siena nel timore di perdere risparmi aveva deciso di ritirarli è €65000 guadagnati con la fatica di chi è stato operaio e operaio i soldi sono stati rubati dai truffatori che hanno utilizzato il metodo del finto incidente capitato il figlio del finto avvocato vestita avanti per provare evitare guai peggiori chiedendo denaro con l’obiettivo di chiudere la pratica i due che avevano nascosto i contanti nel cassonetto della tapparella all’interno di un sacchetto avvolto dal cellophane così dal panico hanno svelato il segreto e criminali quali hanno risposto Sì sì Qual è felice in attesa coincidenza i €65000 erano propriola somma esatta per evitare il figlio di restare prigioniero della giustizia per gli anni a venire durante il ritorno a casa dopo un pomeriggio felice trascorso con la famiglia a comprare regali una bambina di 5 anni è morta soffocata da un pezzo di Pioltello contenuto in un rustico una tragedia assurda avvenuta lo scorso lunedì anche se l’ultima foto risale a giovedì quando i medici del Policlinico Gemelli hanno dovuto arrendersi dopo aver tentato in tutti i modi di salvarla una battaglia persa purtroppo disperata fin dai primi istanti per via dei danni neurologici riportati Dalla Piccola dopo l’istante drammatici durante i quali non ha respirato d’Italia percentuali che Ricordano la dici degli anni 70 i sondaggi e l’accredito notabilmente sopra il 30% ma mentre nel centro sud e sale vertiginosamente nei consensi al Nord la lega inizia a perdere la pressione nel settentrione evidente in alcuni casi marcata Ma sta dentro la progressione che non ha eguali Sì è vero chenumeri alla mano oltre la linea gotica Il Carroccio tutto è tra il 30 e il 40% nelle intenzioni di voto e parliamo della manovra la definizione dei contenuti è stata semplice inizialmente al centro le principali promesse fatte in campagna elettorale dei due componenti La compagine governativa Innanzitutto riforma della Fornero per la lega reddito di cittadinanza Per il 5 Stelle la successiva trattativa con l’Unione Europea stati invece defatigante l’atteggiamento verso l’unione si è modificato nel corso del tempo da uno scontro al Calor bianco si posizioni inconciliabili si è passati una trattativa sui singoli provvedimenti si nona via libera di massima dell’Europa pure sottoposto diversi controlli in corso d’opera e con la spada di Damocle di pesanti clausole di salvaguardia le più alte dal 2011 l’ammontare totale di queste clausole di Ben 23,1 miliardi con l’ipotesi che non si rispettano i patti di un aumento dell’IVA fino al 26, 5 pernel 2021 infine anche le due misure principali pensioni e reddito di cittadinanza escono ridimensionati con riduzione della platea dei beneficiari spostamento della partenza introduzione di penalizzazione Giorgia Meloni in una intervista a Francesca Fagnani per il ciclo le belve andata in onda su nove si apre come raramente un po’ litigata raccontando della sua infanzia ed è difficilissimo rapporto col padre un estraneo praticamente che la ferita e alla cui morte ha raggiunto con indifferenza fulminando con un e cattiva una collega Alessandra Mussolini confessando che si di gelosia topre e come tante spia il cellulare del compagno insospettisce Indaga perché gli uomini non sono proprio capace di nascondere e vanno controllati da vicino come la sua maternità che puzza centrale durante la corsa al Campidoglio come la sua maternità che più centrale durante la corsa al Campidoglio e che lei disse con orgoglio perchéha detto ad ora le donne e Adora le madri ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa