Ultime Notizie Roma del 22-12-2018 ore 12:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sindacati chiudono un’altra partita con il Ministero dell’Istruzione la mobilità e contribuiscono a smantellare altri istituti della legge 107 varata dal governo Renzi con alla fine della chiamata diretta da parte del dirigente scolastico e la soppressione della ambito territoriale da cui il preside poteva richiamare i docenti il nuovo accordo sul contratto nazionale 2019 validità 4 anni Cancella gli algoritmi per la scelta delle destinazioni degli insegnanti in trasferta provando a restituire continuità didattica una scuola italiana che non riesce a superare l’eccesso di supplenti in groppa negli Stati Uniti d’America sarà nuovo shutdown con il parziale blocco delle attività federali per mancanza di Fondi lavoricamera e senato sono stati aggiornati senza che ti è stata trovata un’intesa sul bilancio del governo da approvare prima della scadenza del termine fissato per le 24:00 di venerdì ora di Washington le 6:00 del mattino di sabato in Italia il nodo resta nel 5 miliardi di dollari per finanziare la costruzione del muro al confine con il Messico chiesti dal Presidente Donald Trump E osteggiati dai democratici le forze speciali britanniche hanno liberato la nave italiana porta container grande tema della Grimaldi Lines sequestrata da 4 clandestini che si erano nascosti a bordo Lo ha reso noto la polizia di Effect la nave era partita da Lagos Nigeria i pirati l’hanno bloccata per ore nelle su Ario del Tamigi lo spray al peperoncino per la legge italiana un arma di autodifesa ma guai a portarlo in piazza Capodanno sono diversi sindaci che in questi giorni hanno emesso ordinanze con le quali dopo la tragedia di Corinaldo e incidentiTorino durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid hanno vietato categoricamente l’uso di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo è nato su una spiaggia Libica mercoledì e dopo due ore a volte non tolto dalla mamma è salito con lei su un gommone Cioè anche questo è un neonato di due giorni sulla nave Umanitaria Open Arms che tornata nel Mediterraneo per una missione di soccorso nella settimana di Natale ha preso a bordo 307 persone da tre imbarcazioni diverse alla deriva salvate nel giro di 12 ore nel tratto di mare di fronte al Comp ha detto di Tripoli da bordo della Open Arms che è naturalmente attrezzata ad una lunga permanenza in mare dando per scontata la difficoltà ad ottenere un porto sicuro dove poter sbarcare I migranti è partita una richiesta a Malta di un’evacuazione d’urgenza per il neonato è per la madre Molti bambini alcuni piccolissimi e le donne incinte è tuttoora dalla redazione vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti

