Ultime Notizie Roma del 22-12-2018 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli si allungano i tempi per il varo della manovra economica alla camera dopo la Ok del Senato previsto stasera secondo quanto si apprende da fonti di Montecitorio la legge di bilancio sarà l’esame della commissione della camera anche il 27 dicembre per approdare in aula il 28 ed essere varata entro sabato 29 un automobilista rimasto ucciso questa notte in un incidente stradale provocato da un blocco del gilet gialli nel sud-ovest della Francia si tratta della Decima vittima dall’inizio della mobilitazione per il terzo sabato consecutivo diversi gruppi di manifestanti si sono dati appuntamento sul web per nuove manifestazioni o da ad uno è fissato a battaglie a una trentina di chilometri da Parigi che per il momento resta tranquilla bloccato questa mattina la certoal Traforo del Monte Bianco lato su una spiaggia Libica due giorni Sabato 24 ore a bordo di un barcone dettato poi salvato con la mamma al largo della Libia da Open Arms la nave dello nd spagnola proactiva lo riferisce su Twitter è il fondatore della nga Oscar cause che lancia un appello a Malta per una urgenza evacuazione medica del neonato i vigili del fuoco stanno cercando un uomo di 50 anni che risulta disperso dalla scorsa notte dopo un incidente nautico nella laguna di Venezia lommel a bordo di un’imbarcazione che ha fondato dopo essersi scontrata con un’altra barca in zona Balle 7 morti tra l’isola di Pellestrina e la terraferma due persone sono state messe in salvo da un peschereccio di passaggio entrambe in ipotermia sono state accompagnate all’ospedale per accertamenti il terzo invece ancora disperso Sono in corso le operazioni di recupero del barchino ha fondato sul posto sono intervenuti anche i carabinieri è morto il gioco easyEnzo Boschi a lungo alla guida dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia lo si apprende da ricercatori dell’Istituto che Boschi ha diretto per 12 anni fino al 2011 in precedenza Enzo Boschi era stato a capo dell’Istituto Nazionale di Geofisica dalla Qual è nato Paul Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia I funerali sono previsti il 24 dicembre a Bologna avrebbe compiuto 77 anni in febbraio ed è tutto dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa