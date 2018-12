Ultime Notizie Roma del 22-12-2018 ore 14:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli automobilista rimasto ucciso questa notte in un incidente stradale provocato da un blocco di Gila è già lì si tratta della Decima vittima dall’inizio della mobilitazione per il resto sabato consecutivo diversi gruppi di manifestanti si sono dati appuntamento sul web per nuovo e manifestazioni un raduno è fissato a Versailles a una trentina di chilometri dalla capitale che per il momento resta tranquilla bloccato questa mattina lascia il suo al Traforo del Monte Bianco numero di blocchi sulle strade ed autostrade manovra al Senato al rush finale con il maxiemendamento ufficiale atteso oggi in un clima di forte tensione con le opposizioni e dopo continui slittamenti del Maxxi atteso da ieri la maggioranza giallo verde Salvo sorprese dovrebbe votare la fiducialegge di bilancio in tarda serata con l’inizio delle votazioni dalle 20:00 di congresso americano non è riuscito a trovare un accordo dell’ultima ora sulla richiesta del presidente Donald Trump distanziare 5 miliardi di dollari per la costruzione del muro al confine con il Messico è già scattato lo so da un parziale alla mezzanotte mista italiana e la chiusura Laterza del 2018 riguarda circa un quarto delle Agenzie federali Compresi la sicurezza nazionale trasporti agricoltura giustizia parchi nazionali centinaia di migliaia di impiegati restano persona casa un’imbarcazione è affondata a Venezia dopo essersi scontrata con un’altra barca in Valle 7 morti tra l’isola di Pellestrina e la terraferma due persone sono state messe in salvo da un peschereccio di passaggio entrambe in ipotermia sono state accompagnate all’ospedale per accertamenti l’Italia piace non solo per il mare e il sole ma anche d’inverno tra Natale e Capodanno secondo l’indagine redata dal centro studi turistici per Confesercenti Nazionale su un campione di 1613 imprenditori rispettivi le presenze di turisti esteri saranno di circa 6,3 milioni in crescita quest’anno soprattutto nelle località montane tra i paesi di provenienza Si segnala l’aumento dei flussi in arrivo dalla Svizzera dell’area del Medio Oriente ed Australia e Nuova Zelanda ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione e buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa