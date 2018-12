Ultime Notizie Roma del 22-12-2018 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno battute per la manovra del Senato il maxiemendamento è atteso oggi a Palazzo Madama tensione con le opposizioni per gli slittamenti la fiducia dovrebbe arrivare in tarda serata inizio delle votazioni intorno alle 20:00 modifiche e limatura in tutta la giornata prima dell’ufficializzazione del testo da sottoporre al oula una volta Giunto al Ok del Senato si allungano i tempi per il bar alla camera a quanto si apprende la manovra sarà in commissione anche il 27 dicembre per approdare in aula il 28 ed essere riparata entro sabato 29 fico dichiara Parlamento deve rimanere centrale le istituzioni ci sono e sono ben salde Intanto domani la Premiata Giuseppe Conte a quanto si apprende sarai in missione in Libia vedrà a Tripoli il premier sarà c’è a Bengasi le Generali al TAR previsti anche bilaterali con il capo dell’ altro consiglio libico e con il presidente della Camera dei rappresentanti di TomLuca ieri le premier aveva avuto un colloquio telefonico con inviato ONU in Libia In quale è stato ribadito come il lavoro dell’Italia rientri nel percorso messo in campo dal nonno per la stabilizzazione Libica natura è sterile congresso americano non è riuscita a trovare un accordo sulla richiesta del presidente Trump distanziali 5 miliardi di dollari per la costruzione del muro al confine con il Messico ed è scattato lo shutdown parziale alla mezzanotte le 6:00 italiane la chiusura la terza del 2018 riguarda circa un quarto dell’agenzia federale compresi Sicurezza Nazionale trasporti agricoltura giustizia parchi nazionali solo shutdown lascio a casa 800.000 impiegati federalisti chiusura un’ultima notizia è morto il Geofisico Enzo Boschi a lungo alla guida dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia cosa prendere da ricercatori dell’Istituto che basket diretto per 12 anni fino al 2011 I funerali sono previsti il 24 dicembre a Bologna avrebbe compiuto 77 anni a febbraio e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa