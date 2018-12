Ultime Notizie Roma del 22-12-2018 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione ne studio Giuliano Ferrigno il governo pone la fiducia al senato sul maxiemendamento alla manovra e le opposizioni protestano la fiducia dovrebbe arrivare in tarda serata arriva il saldo e stralcio delle cartelle per chi ha difficoltà economica tassazione modello Portogallo per chiamare all’estero Chi è in pensione decide di vivere al sud il testo del maxiemendamento la legge di bilancio un po’ di nato dalla ragioneria si allungano i tempi alla camera la manovra sarà in commissione del 27 dicembre per approdare il Napoli il 28 eletto riparata entro il 29 per fico in Parlamento deve rimanere centrale migranti la nave spagnola Open Arms con più di 300 persone a bordo non ha un porto di sbarco in Malta nega l’approvvigionamento l’emergenza di Natale e l’appello lanciato dallo NG spagnola proactiva che opera quella nave Open Arms lo hanno già riferito di avere salvato 300 migranti su barche in pericolo c’era anche un neonato di due giorni è nato sulla spiaggia lìdica con la mamma gli unici evacuati dall’autorità maltesi per il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ora hanno chiesto un porto italiano ma la risposta è chiara i porti italiani sono chiusi replica di i tuoi figli ti perdoneranno di teste di una cinquantina di gilet gialli francesi sta bloccando la frontiera italo-francese sulla 8 provocando rallentamenti tra 600 e 800 manifestanti sono arrivati a Parigi a Montmartre dove negozi hanno chiuso la polizia blindati in allerta Intanto un automobilista rimasto ucciso in un incidente stradale provocato da un blocco dei gilet gialli a Perpignan è la decima vittima dall’inizio della mobilitazione l’ultima notizia in chiusura Forze Speciali britanniche nella notte hanno ripreso il controllo di un Cargo italiano della Grimaldi Lines dopo che 4 migranti imbarcati clandestinamente a Lagos Nigeria l’avevano dirottata verso le coste inglesi minacciando l’equipaggio e sono rimasto ferito nell’azione di lottatori nel Bridge britannico si legge sui media internazionali dell’uscita Bari calcio in cabina Icardi e poi giunto dove era destinato è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa