Ultime Notizie Roma del 22-12-2018 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Enel studio Giuliano Ferrigno la nave spagnola Open Arms con a bordo più di 300 persone e non ha un porto di sbarco e Malta niggaa l’approvvigionamento è un’emergenza di Natale e l’appello lanciato dallo LG spagnola proactiva che opera con la nave Open Arms la negia riferito di aver salvato 300 migranti su barche in pericolo di naufragio garanti un neonato di due giorni è nato sulla spiaggia Libica con la mamma gli unici evacuati questa mattina dalle autorità maltesi il Ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini afferma ora hanno chiesto un porto italiano ma la mia risposta è chiara i porti italiani sono chiusi andiamo in Francia centinaia di manifestanti con il giro è già lì a sorpresa a Parigi nel quartiere di Montmartre sull’appello di uno dei leader del movimento in negozio del quartiere uno dei più turistici della capitale hanno cominciato a chiudere le saracinesche poi si è brindato in allerta nella capitale ma anche a Lione Tolosa è Bretagna in teun automobilista è rimasto ucciso in un incidente stradale provocato da un blocco vigile gialli nel sud-ovest del paese è la decima vittima dall’inizio della mobilitazione e le fate speciali britanniche con un blitz lei la notte hanno ripreso il controllo delle cardio italiano grande tema della Grimaldi Lines dopo che 4 migranti imbarcati clandestinamente in Nigeria Lagos l’avevano dirottata verso le coste inglesi minacciando l’equipaggio e sono rimasto ferito nell’azione dei dirottatori nel britannico si legge internazionale Traduci the Americans in cabina il caldo e poi Giusto dove era destinato ultime notizie chiusura Il Natale ormai è imminente il panettone resta tutto l’anno dei cibi anche se il pandoro avanti in un futuro potrebbe alzarlo lo dice un sondaggio di un campione rappresentativo condotto da una società sulla sfida del Natale il giro d’affari dei dolci natalizi quest’anno Sì ma la CNA dovrebbe salire di poco più del 7% rispetto al 2017 affettati intorno ai 700 milioni per valore economico in tante cose all’acquisto di dony e gastronomia secondo un’indagine Confesercenti ogni italiano spenderà per i regali 208€5 Mentre per la cena della vigilia o il pranzo di Natale il budget quest’anno è di €112 e tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa