Ultime Notizie Roma del 22-12-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio è una giornata di maltempo sull’Italia allerte meteo diffuse da nord a sud allerta di colore arancione in Basilicata Campania emilia-romagna friuli-venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Molise Sardegna Toscana ed Umbria allerta Gialla in Calabria in Piemonte in Veneto prevista nuova acqua alta a Venezia fino a 130 cm il premier Giuseppe Conte intanto annunciato 530 milioni per chi ha subito eventi calamitosi la politica arriva questa mattina in consiglio dei ministri un decreto ad hoc sulle intercettazioni si è deciso quindi di non inserire l’enorme nel milleproroghe anch’esso sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi tra le principali novità di quest’ultimo niente class action fino ad ottobreEco scooter anche nel 2020 altri due anni di sperimentazioni sugli animali per le droghe intanto si infiamma lo scontro tra Palazzo Chigi e la lega sul caso Gregoretti l’ex ministro Salvini ha fatto sapere di aver conservato una copia delle interlocuzioni scritte sulla vicenda della nave militare del Viminale con Palazzo Chigi Farnesina Unione Europea e c’hai le carte dice la lega sono al vaglio dei legali dell’ex Ministro dell’Interno e per ora non verranno diffuse il governo intanto apre un altro fronte non potremmo non tenere conto della relazione del copasir i rischi della tecnologia 5G in tema di sicurezza nazionale dice Sottosegretario alla presidenza Fraccaro il consiglio superiore di bankitalia intanto ha nominato Daniele Franco nuovo direttore Franco prende il posto di Fabio Panetta nominato membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferito32 onorificenze al merito della Repubblica Italiana cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di Eroismo e per l’impegno nella solidarietà nel soccorso nella tutela dei Minori nella cooperazione internazionale nella promozione della cultura della legalità per le attività in favore della coesione sociale dell’integrazione della ricerca e della tutela dell’ambiente del Regno Unito primo si del parlamento britannico alla legge sulla ratifica della brexit entro gennaio il testo modificato dal governo di Boris Johnson dopo la vittoria elettorale del 12 dicembre ha ottenuto il via libera della Camera dei comuni come largamente previsto data la larga maggioranza assoluta dei tori li terrei proseguire Dopo la pausa natalizia dei lavori di Westminster per essere completato nelle attese nella prima metà di gennaio anche la Commissione Europea auspica la ratifica dell’accordo al più presto Siamo pronti a fare i passi informali per chiudere l’accordoanche nell’Unione Europea spiegherò da Bruxelles trasporti in chiusura calcio è Serie A ieri sera la vittoria della Roma 4 a 1 sulla Fiorentina in trasferta nel secondo anticipo della Diciassettesima giornata di campionato oggi altre partite in agenda udinese-cagliari alle 15 inter-genoa alle 18 e torino-spal alle 20:45 invece si gioca la finale del mondiale per Club tra Liverpool e Flamengo è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa