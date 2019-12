Ultime Notizie Roma del 22-12-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio tragedia a Roma due ragazze sono state investite ed uccise La notte scorsa nella zona di Ponte Milvio cuore della Movida Romana le due giovani stavano attraversando Corso Francia una strada a scorrimento veloce l’asfalto era bagnato dalla pioggia scesa copiosa già da ieri sera le indagini sono affidate alla municipale la politica ieri Consiglio dei ministri via libera al Decreto milleproroghe con la formula Salvo intese ed è scontro sulle concessioni autostradali contestata la norma che prevede la gestione di ananas in caso di revoca decadenza o risoluzione di concessioni di strade autostrade fino alla gara del Perù nuovo gestore Italia vivaSpero di non aver buttato la misura deliberate dal Consiglio dei Ministri anche al Decreto intercettazioni abbiamo approvato uno strumento irrinunciabile per le indagini adesso e lavoriamo o sistema per noi digitale ci saranno maggiori garanzie per trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza delle indagini la tutela della riservatezza e il diritto di difesa queste le parole del ministro della giustizia Alfonso Bonafede maltempo sull’Italia causato disagi e danni ieri da nord a sud e due vittime un uomo è morto travolto dalla piena di un torrente a Pordenone un motociclista ha perso la vita dopo essere caduto nel fiume Santerno nei pressi del ponte di cornacchiaia in provincia di Firenze nel Mugello il corpo dell’uomo è stato fatto a 10 km di distanza dal punto della scomparsa una nave mercantile battente bandiera italiana si è incagliata a Sant’Antioco nella Sardegna sud-occidentale l’imbarcazioneera partita da Cagliari dove aveva sbarcato un carico di caffè era ripartita la volta della Spagna la capitaneria di porto e la Protezione Civile hanno messo in salvo i 12 membri dell’equipaggio andiamo in Pakistan Dov’è un tribunale ha condannato a morte un ex docente universitario per blasfemia attivisti per i diritti umani e giornalisti progressisti hanno criticato la decisione è chiesto a gran voce la modifica della legge sulla blasfemia la stessa che porta in prigione 10 anni fa la Cristiana Asia Bibi durante l’arresto ex docente universitario stato aggredito dai compagni di Cella isolamento il suo primo avvocato è stato ucciso a colpi di pistola da estremisti musulmani lo sport in e chiusura a calcio questa sera Juventus e Lazio si ritroveranno alle 10:30 lo stadio dell’università RSU di Riad in Arabia Saudita per disputare la Supercoppa italiana ieri sera l’Inter ha battuto il Genoa per 40 chiudendo L’anno al primo postomerito proprio con i bianconeri negli altri due anticipi la Spal ha battuto in trasferta al Torino per 21 l’Udinese ha superato il Cagliari per 2 a 1 oggi le partite della Diciassettesima giornata di Serie A Atalanta Milan alle 12:30 lecce Bologna e Parma Brescia alle 15 Sassuolo Napoli alle 20:45 il Liverpool invece ha conquistato il suo primo mondiale per Club battendo in finale Flamengo per 1 a 0 decisivo il gol di Firmino è tutto dalla redazione buona giornata

