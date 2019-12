Ultime Notizie Roma del 22-12-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione informazione Gabriella Luigi in studio due ragazze di 16 anni sono morte la notte scorsa dopo essere stato investito e non lontano dalla zona di Ponte Milvio cuore della Movida Romana alla guida dell’auto che ha investito un ragazzo di vent’anni che è stato sottoposto ai test sull’assunzione di alcol e droga al momento dell’incidente le due giovani stavano attraversando Corso Francia una strada a scorrimento veloce all’altezza di via Flaminia la strada era bagnata dalla pioggia scesa copiosa sulla città in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto il magistrato Indaga per omicidio stradale maltempo sull’Italia weekend di forti disagi e danni ci sono anche due vittime un uomo di 62 anni è morto a Napoli schiacciato da un albero di grosse dimensioni che si è abbattuto al suolo eaquesta mattina in via Nuova Agnano alla periferia occidentale della città l’uomo di nazionalità marocchina è stato soccorso dal 118 ma in ospedale I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso ieri un uomo è stato travolto da un fiume in piena a Pordenone il tuo corpo è stato trovato senza vita una forte mareggiata sto scherzando il litorale romano a Roma Chiusi parchi cimiteri e Ville storiche a Venezia marea si è fermata 120 cm Grazie all’effetto Bora in Toscana decine gli interventi dei vigili del fuoco Stoppa i traghetti verso l’isola il fiume Sieve esondato per un tratto a Ponte a Vico nel Comune di Pontassieve in provincia di Firenze danni in gran parte della provincia di Perugia frana sull’Aurelia Chiavari la politica il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Decreto milleproroghe con la formula Salvo intese scontro sulle concessioni autostradali contestata la norma che prevede la gestione diin caso di revoca decadenza o risoluzione di concessione di strade autostrade fino alla gara per un nuovo gestore Italia viva fa sapere di non aver votato la misura lo Sporting chiusura calcio Super Coppa italiana in scena questo pomeriggio alle 17:30 se la giocheranno Juventus e Lazio l’Inter ha chiuso il 2019 in vetta alla classifica a pari punti nella Juventus dopo la vittoria di ieri per 40 sul Genoa ieri ha vinto anche l’Udinese e la spalla e sul campo del Torino oggi in campo Atalanta Milan Lecce bologna-parma Brescia e Sassuolo Napoli questa sera 20:45 è tutto buona giornata

