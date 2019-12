Ultime Notizie Roma del 22-12-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il Consiglio dei Ministri ha dato ieri il via libera al Decreto milleproroghe con la formula Salvo intese contro sulle concessioni autostradali contestato la norma che prevede la gestione di ananas in caso di revoca decadenza o risoluzione di concessioni di strade autostrade fino alla gara per un nuovo gestore grazie al Movimento 5 Stelle è stata inserita una norma che pone le basi per la revoca delle concessioni ha portato il capogruppo del Movimento alla camera Davide Crippa la cronaca due ragazze di 16 anni Camilla e Gaia sono morta la notte scorsa dopo essere state investite non lontano dalla zona di Ponte Milvio cuore della Movida Romana sul corso Francia alla guida dell’auto che le ha travolte un ragazzo di vent’anni Pietro genovese figlio del regista Paolo che è stato sottoposto ai test sull’ assunzione di alcol e drogadell’incidente le due giovani che abitavano nel quartiere Fleming stavano attraversando all’altezza di via Flaminia il PM Indaga per omicidio stradale di asterione sparatoria in un party casalingo alla periferia di Chicago ha causato 13 feriti di cui 4 ° lo riferisce la polizia secondo cui la causa è stata una lite ad una festa da te in memoria di una persona uccisa in aprile le persone rimaste colpite hanno un’età tra i 16 e i 48 anni due persone sono sotto interrogatorio una di esse è stata arrestata con un’arma mentre l’altra è ferita andiamo ad Hong Kong in chiusura la polizia intervenuta per disperdere una manifestazione dopo che le autorità una bandiera cinese era stata rimossa dal palazzo Municipale riferisce la con Kong Free Press secondo cui diversi manifestanti sono stati arrestati e scontri si sono verificati successivamente Qual è stato di ritardare l’afflusso degli agenti creando dei blocchi stradali e tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa