Ultime Notizie Roma del 22-12-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno maltempo in primo piano un uomo di 62 anni è morto a Napoli schiacciato da un albero di grosse dimensioni che si è abbattuto al suolo è accaduto intorno alle 7 stamattina alla periferia occidentale della città 300 persone che abitano nel centro storico di San Martino Valle Caudina in Irpinia sono state evacuate dopo che dopo che il torrente in parte trombata sollevato la classe con il suo carico di acqua fango e detriti ha messo a rischio l’incolumità dei residenti una forte mareggiata sta scherzando il litorale romano a Roma chiusi i parchi cimiteri e Ville storiche per il forte vento a Venezia la marea si ferma 120 cm Grazie all’effetto Bora in Toscana decine di interventi dei vigili del fuoco stop ai traghetti verso l’Elba frana sull’Aurelia Chiavari 1 spirito marecollegamenti nel Golfo di Napoli che ora chiude chilometriche sull’autostrada A14 nel tratto tra Marche e Abruzzo per il restringimento di carreggiata conseguenti al sequestro dei viadotti e Gabri Oggi sono già 5 km di auto incolonnate A fronte dei venti di ieri ma domani tornerà anche il traffico di mezzi pesanti numerose le testimonianze di automobilisti esasperati e le denunce di politici Luca carrabs il coordinatore dei Verdi parla di Scandalo impiegare quasi 5 ore per arrivare da Fano a San Benedetto del Tronto e richiedere poi serenamente come se nulla fosse il pedaggio autostradale in base a cosa chiede a quale tipo di servizio erogato anche la parlamentare del PD Stefania Pezzopane chiede l’intervento del governo perché si metta fino ad una situazione di grande confusione dovuta provvedimenti contraddittori sul traffico pesante pure una notizia di cronaca due ragazze di 16 anni Camilla e Gaia sono morte la notte scorsa a Roma dopo essere stati investiti non lontano dalla zona di Ponte Milvio cuore della Movida romanala guida dell’auto che l’altra volta un ragazzo di vent’anni Pietro genovese figlio del regista Paolo che è stato sottoposto ai test sulla funzione di alcol e droga al momento dell’incidente le due giovani che stavano nel quartiere Fleming stavano attraversando Corso Francia una strada a scorrimento veloce all’altezza di via Flaminia il piano Indaga per omicidio stradale l’ultima notizia di economia in chiusura è il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio torna ad attaccare bankitalia che qualcosa non funzioni della vigilanza bancaria Quindi ormai sia sotto gli occhi di tutti le parole di Di Maio il commissariamento arriva sempre nel momento in cui situazione irrecuperabile costringe la politica a intervenire per evitare migliaia di posti di lavoro persi risparmiatori azzerati e crisi economiche e territoriali il leader dei 5 Stelle sottolinea poi che tu la Popolare di Bari e in tanti il silenzio che ha regnato fino ad oggi per tutto Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa