Ultime Notizie Roma del 22-12-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale martedì 22 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Mirko Imperia prendo recovery Plan annuncia la creazione di un gruppo di lavoro ad hoc di maggioranza è pronta a portare la bozza finale in consiglio dei ministri entro l’anno il capo del governo Prova a spegnere le micie dei renziani Ma la tensione con Italia Viva a salta oggi l’incontro a Palazzo Chigi il PD chiede chiarezza sulla tuxford invitando non sostituire le istituzioni le agenzia Europea del farmaco ha dato l’ok e il vaccino anti covid ISS either be on the che non mentono indicazioni per vaccino Non funzionerà contro la variante del covid-19 mercoxit direttrice esecutiva delle La Commissione Europea ha annunciato il via libera all’immissione in commercio del vaccino avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una nuova città più forza e fiducia ferma il ministro della Salute Roberto Speranza controlli mancanti inadeguati nessun intervento per arrestare il degrado e la riparazione di difetti ma anche carenze Prodifetti costruttivi in fase di realizzazione sono queste le cause che hanno determinato il collasso del Ponte Morandi il viadotto autostradale è crollato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone lo mettono nero su bianco i periti del giudice per le indagini preliminari anche la Nutini la rivelazione sarà discussa da gennaio nel udienze secondo incidente probatorio il presidente eletto degli Stati Uniti Joe biden si è vaccinato ieri in televisiva insieme con la futura X Drive di Joe biden intanto negli Stati Uniti i casi di positività hanno superato i 18 milioni con le vittime che raggiungono quota 319100 watt Apple lavoro a un auto elettriche entro il 2024 la vettura sarà munita di una batteria di Cupertino lo riporto Reuters sul proprio sito citando alcune fonti secondo le quali Il design della batteria cui Apple starebbe lavorando ne ridurrebbe il costo e non crebbe la durata in termini di km sport si apre oggi il turno infrasettimanale di serie A prima della pausa natalizia alle 18:30 riflettori puntati su Crotone Parma mentre le 20da 5 toccherà la Juventus che ospita la Fiorentina domani Verona e Inter Bologna Atalanta Milan o Lazio Napoli Torino Roma Cagliari Sampdoria Sassuolo Spezia Genoa e Udinese Benevento ed è tutto buon proseguimento di ascolto

