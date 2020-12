Ultime Notizie Roma del 22-12-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno hotel Ai concorsi assunzioni nella pubblica amministrazione dovrebbe arrivare domani in consiglio dei ministri il tradizionale viale milleproroghe di fine anno che fa slittare al 30 dicembre del 2021 numerosi e scadenze della bozza del testo che attualmente conta 22 articoli c’è spazio per misure molto eterogenee per cui rinvio delle Celebrazioni ovidiane il completamento del progetto Mantova norme per la semplificazione per i collegamenti in fibra ottica delle scuole degli ospedali e un augurio affinché il nuovo anno restituisca serenità e assicuri prospettive rassicuranti e positiva gli italiani quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio a tutti gli appartenenti alle forze armate i corpi militari dello Stato e loro familiari nel video collegamento dal comando operativo di vertice interforze Mattarella sottolineato il ruolo determinantedifesa nella gestione dei vaccini a partire dall’avvio della campagna il 27 dicembre Cambiamo argomento l’economia americana è cresciuta nel terzo trimestre del 33,4% leggermente sopra le attese degli analisti che scommettevano su 33,1% la terza e ultima stima sul periodo luglio-settembre molto una ripresa sostenuta dopo il tonfo del 31,4% del secondo trimestre ultime notizie in chiusura del 2016 Alberto di rubba e Andrea Manzoni revisori contabili della Lega in Parlamento ai domiciliari nell’inchiesta sul caso Lombardia Film Commission avrebbero proposto commercialista Michele scillieri nel cui studio è domiciliata la lega per Salvini premier di creare con loro due e con il tesoriere del Carroccio uno studio associato ma ci eri rifiuto è uno dei particolari emersi nell’interrogatorio migliori Distillerie domiciliari per indagine che scava anche Su presunti fondi neri per sempre il commercialista in un altro verbale ha parlato di retrocessione di denaro al partito è tutto grazie per averci seguito negli USAchiama la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa