Ultime Notizie Roma del 22-12-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco vita in studio abbiamo fatto lavoro perché l’operato del governo continui indipendentemente da chi ci sarà così il premier Mario Draghi nella conferenza stampa di fine anno a chi gli chiede lumi sul futuro risponde nel mio destino non conta sono un servizio dell’istituzione Poi chiarisce essenziale per continuare l’azione di contrasto della parte mia e di rilancio della crescita e la stazione del PNR che La legislatura vado avanti fino al suo termine naturale assicura il paese abbiamo conseguito per grandi risultati reso l’Italia uno dei paesi più vaccinati del mondo consegnato in tempo il PNR raggiunti 51 obiettivi creato le condizioni perché il lavoro sul PNR conti PD e Forza Italia confermano l’appuntamento per l’azione del governo augurandosi che possa proseguire nei prossimi mesi con la necessaria continuità anche il MoVimento 5 Stelle ritiene necessaria una continuità dell’azione di governosui piccoli lavori di ristrutturazione sotto i €10000 non si applicherà altrettanti frodi prevista per bonus super bonus edilizi lo prevede un emendamento riformulato approvato dalla commissione bilancio del Napoli Correggio il decreto antifrodi confluiti manovra decreto ha introdotto obbligo Invia asseverazione sui prezzi e visto di conformità sulle spese la correzione esclude da questi obblighi i piccoli lavori eccezione di quelli che rientrano nel bonus facciate l’apertura di una procedura di infrazione contro la Polonia mostra che la tendenza a sviluppare un centralismo burocratico da parte di Bruxelles troppo avanti Bisogna fermarlo ha detto il premier polacco matteohs morawiecki commentando la decisione presa Oggi dall’esecutivo europeo contro Varsavia in seguito al pronunciamento con cui la Corte Costituzionale ha contestato il primato del Trofeo sull’enorme la giurisprudenza nazionali possiamo pagina il governo chiede grandi produttori di energia di aiutare le famiglie di fronte al Caro bollette ci sono i grandi produttori venditori di energia dice draghi che stanno facendofantastici dovranno partecipare al sostegno al resto dell’economia segno a imprese e famiglie ci sarà se necessario anche oltre quello già previsto dalla manovra Confindustria avverte l’Italia è un sentiero scivoloso di risalita e crescono i rischi per la risalita del cliccare nuovi come cacci principali La Commissione Europea lancia la sua minimum Tax per le multinazionali la proposta presentata da Bruxelles l’accordo internazionale già raggiunto all’ocse da 137 paesi per un aliquota fiscale effettiva del 15% e stabilisce come sarà applicata in modo coerente e corretto in tutta Europa le norme proposte sia grande così grande gruppo sia Nazionale che internazionale ed è tutto vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa