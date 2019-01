Ultime Notizie Roma del 23-01-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio sulle botte risposta Francia Italia in tema immigrazione interviene il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che frena la polemica dopo le accuse dei ministri Salvini è Di Maio Ma per il governo si apre un nuovo fronte con Berlino sui migranti la Germania Infatti sospende l’invio della nave Berlin per l’ammissione Sofia e spiega riteniamo che debba essere chiarito meglio Quali sono i compiti della missione con riferimento alla posizione dell’Italia sui migranti se qualcuno si sfila non è un problema commenta Salvini quanto a Parigi Conte sottolinea la storica amicizia con la Francia Mentre per il ministro Moavero le frasi di Di Maio sono parte del dibattito che ti accompagnerà verso le elezioni europee ma il vicepremier insiste No è una battaglia contro l’ipocrisiail presidente francese Emmanuel Macron è proprio nei 5 Stelle alla kermesse che presenta il reddito di cittadinanza Di Maio annuncia Lino Banfi rappresentante italiano nella commissione UNESCO ironia delle opposizioni ma anche di Salvini e Jerry Calà Renato Pozzetto Umberto Smaila avrei scelto Bocelli ha detto Salvini il ministero Poi chiarisce baffi farà parte dell’assemblea della commissione nazionale italiana per l’unesco al posto di Folco quilici reddito pronte le carte ma non per il gioco d’azzardo sarà tutto online e per riscattare la laurea sconto fino a 50 anni intanto anche l’ocse anticipa il taglio lo 06 % delle Stime di crescita del PIL italiano dopo l’approvazione del decreto sicurezza al Viminale ha deciso la chiusura entro il 31 gennaio del centro richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto e lo spostamento in altre strutture dei circa 500 rifugiati ospitati ieri i primi 30 trasferimenti il parroco chiede di non trattarli comeinsorge la sinistra per il PD è una deportazione di massa l’agenzia ONU per i rifugiati chiede di non rimandare in Libia le persone soccorse in mare interviene il ministro Salvini La mia risposta è no l’organizzazione internazionale per le migrazioni stima in tre settimane 203 morti nel Mediterraneo da inizio anno 4883 arrivi in Europa in Gran Bretagna L’opposizione laburista sfida la premier Teresa mai sul piano B per la brexit e con una serie di emendamenti che se approvati consentirebbero al comune di votare su opzioni alternative a quella elaborata dalla Premiere compreso un ipotetico secondo referendum la fermerà mai prosegue le consultazioni allargate la stampa di scrive un esecutivo spaccato ipotizza dimissione di massa in caso di non essere intanto che da Londra di chiarire le proprie intenzioni e spiega che in caso di una brexit senza accordo in Irlanda ci sarebbero barriere fisiche in chiusura parte la corsa all’Oscar 8 il filmnominati nella categoria più importante è il miglior film sarà uno tra black panther Black klansman Bohemian Rhapsody La Favorita Green book Roma e Star is Born Eva La Favorita di lanthimos Roma di 40 hanno ottenuto il maggior numero di nominations e 10 ciascuna PokerStars delle Rose per le statuette migliori attori e attrici e spazio le nuove generazioni un italiano in gara tra i disegnatori di spider-man un nuovo universo che corre per il miglior film d’animazione è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

