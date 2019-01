Ultime Notizie Roma del 23-01-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio oggi alle World economic forum di Davos arriva il ministro dell’economia Giovanni Tria ed il premier Giuseppe Conte mentre l’ocse si unisce al coro delle istituzioni che tagliano una crescita italiana per il 2019 con il presidente goria che non nega nuovo taglio delle Stime già a novembre rivista ribasso Intanto con te che ieri ha frenato la polemica con la Francia dopo le accuse dei Beach Salvini è Di Maio vede aprirsi una Boh fronte con Berlino sui migranti con la Germania che sospende l’invio della nave Berlin per l’ammissione Sofia contro la posizione dell’Italia sta polizia di Catania arrestato un pregiudicato catanese di 32 anni per apologia del terrorismo mediante strumenti informatici per istigazione ad arruolarsi in associazioni terroristiche secondo l’accusal’uomo convertita l’islamismo nel 2011 aveva iniziato a utilizzare i social network per la sua attività di propaganda e di diffusione mediatica nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare il dipartimento del Lavoro statunitense ha denunciato il colosso della Silicon Valley Oracle per una diffusa discriminazione verso le donne le minoranze etniche con una crescente esclusione di neri e ispanici è una perdita di 400 milioni di dollari è legata differenze di stipendio su circa 500 assunti per lavori tecnici negli ultimi quattro anni la società ingaggiato solo 5 ispanici e 6 neri risultano sottopagati 11000 dipendenti asiatici con disparità salariali del 8% e 5000 donne con un gatto e del 20% stasera Potrebbe rispondere all’attacco israeliano all’aeroporto di Damasco con un attacco asimmetrico allo scalo di Tel Aviv l’ambasciatore di Damasco all’onu ha detto cheil consiglio di sicurezza non adotterà misure per fermare l’aggressione israeliana in Siria Damasco eserciterà il suo legittimo diritto all’autodifesa sport tennis Serena Williams ha perso i quarti di finale della storia Nobel contro karolina pliskova mentre era un passo dalla Vittoria la tennista statunitense appoggiato male il piede sinistro torcendosi una caviglia quando aveva ben quattro Match Point da giocare a quel punto La cieca è riuscita a ribaltare il risultato e approda in semifinale dove affronterà la giapponese Naomi Osaka e termina l’avventura nel calcio di Usain Bolt il velocista giamaicano rinuncia la carriera da calciatore devo fare i provini in alcune tra le squadre più quotate È stato bello finché è durato commentato il centometrista è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa