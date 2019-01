Ultime Notizie Roma del 23-01-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli l’invio della nave Berlin per l’ammissione Sofia è solo temporaneamente sospeso il mandato della missione Sarà prolungato dell’Unione Europea marzo e noi riteniamo che debba essere chiarito meglio quali siano i compiti della missione un portavoce del ministero della difesa tedesco chiarisce i termini della sospensione della partecipazione della Germania nel quartier generale di Sofia restano comunque i nostri uomini a aggiunto polemiche per la chiusura del cara di Castelnuovo di Porto il trasferimento dei migranti che vi soggiornavano il PD ha allattato mentre il parroco invita a non trattarli come bestie sono 30 al momento gli ospiti del cara trasferiti in altre strutture secondo quanto si è appreso sono stati spostati nei centri della Basilicata e della Campania altri invece avrebbero lasciato iladesso ti diverti sono stati avvistati alle fermate degli autobus diretti a Roma la diga di Messina Stai seguendo un provvedimento di arresti domiciliari nei confronti di 5 Ultras baresi coinvolti negli scontri con alcuni tifosi messinesi che vennero nella città dello stretto il 21 ottobre il 4 novembre scorsi per gli stessi fatti il questore Mario Finocchiaro aveva messo 18:00 da scuola 21 ottobre di scontri avvennero all’imbarcadero dei traghetti Caronte & Tourist e tra gruppi di tifosi del Messina che rientravano dalla partita giocata a Torre del Greco e quelli del Bari che avevano fatto una trasferta a Marsala il bilancio Food decina di feriti e danni ai tornelli della stazione marittima l’ex presidente del gruppo Nissan Renault Mitsubishi motors Carlos lo stato di fermo a Tokyo tra due mesi con le cose che illeciti finanziari è pronto a dimettersi dal suo ruolo di presidente è amministratore delegato della casa auto francese lo anticipa il canale Tubenex-6 che cita fonti a conoscenza della doppia batteria potrebbe rispondere all’attacco israeliano all’aeroporto di Damasco con un attacco asimmetrico allo scalo di Tel Aviv lo ha detto l’ambasciatore di Damasco all’onu bastarda E jafari durante una riunione del consiglio di sicurezza se il consiglio non adotta misure per fermare la ripetuta aggressione israeliano in Siria detto Damasco esercita il suo legittimo diritto all’autodifesa rispondere all’aggressione all’aeroporto di Damasco nello stesso modo attaccando l’aeroporto di Tel Aviv ed è tutto Per ora grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa