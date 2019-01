Ultime Notizie Roma del 23-01-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli l’invio della nave Berlin per l’ammissione Sofia è solo temporaneamente sospeso il mandato della missione Sarà prolungato dall’Unione Europea marce non riteniamo che debba essere chiarito meglio Quali sono i compiti della missione portavoce del ministero della difesa tedesco chiarisce i termini della sospensione della partecipazione della Germania nella quartier generale E restano comunque i nostri uomini ti ha aggiunto la polizia di Catania arrestato un pregiudicato catanese di 32 anni per apologia del terrorismo mediante strumenti informatici per istigazione d’Aral arti in associazioni terroristiche secondo l’accusa l’uomo dopo essersi convertito all’islamismo nel 2011 aveva iniziato a utilizzare i social network e per la sua attività di propaganda e diffusione mediatica nei suoi confronti è stato eseguito un’ordinanza di custodia cautelare incarcere emessa dal gip del Capoluogo Etneo polemiche per la chiusura del cara di Castelnuovo di Porto il trasferimento dei migranti che vi soggiornavano il PD va all’attacco mentre il parroco invita non trattarli come bestie sono 30 al momento gli ospiti del cara trasferite in altre strutture perché ad un passo dall’accordo per il nuovo vertice con Maurizio Landini segretario generale Vincenzo con la bici al centro dell’accordo anche la composizione dell’intera segreteria confederale stamattina si riunisce la commissione elettorale nell’ambito del XVIII congresso nazionale della CGIL a Bari che giovedì prossimo porterà. all’elezione del suo nuovo segretario generale che succederà a Susanna Camusso la ricotta di Messina stai seguendo un provvedimento di arresti domiciliari nei confronti di 5 Ultras Bari dei colpi negli scontri con alcuni tifosi messinesi che avvennero nella città dello stretto il 21 ottobre e 4 novembre scorsi per gli stessi fatti il questore Mario Finocchiaro aveva mi sto 18 da sposa il 3 ottobrevia Venero all’imbarcadero dei traghetti Caronte & Tourist tra gruppi di tifosi del Messina che rientravano della partita giocata a Torre del Greco e quelli del Bari che avevano fatto una trasferta a Marsala il bilancio di decine di feriti e danni ai tornelli della stazione marittima l’ex presidente del gruppo Nissan Renault Mitsubishi motors Carlo Osborne in stato di fermato anche da oltre 2 mesi con le accuse di Lecce finanziari è pronto a dimettersi dal suo ruolo di presidente amministratore delegato della casa auto francese la notizia è arrivata da Ponti a conoscenza del tutto grazie per averci seguito appuntamento alla prossima edizione

