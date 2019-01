Ultime Notizie Roma del 23-01-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli che messa Davanti a un pullman con a bordo migranti impedendone l’uscita dal cara di Castelnuovo di Porto dove oggi sono in Corso nuovi trasferimenti in vista della chiusura del centro di accoglienza alle porte di Roma protagonista Rossella Muroni deputata liberi e uguali il gesto simbolico È stato accolto con un applauso da un gruppo di persone presenti fuori dalla struttura secondo quanto si è appreso da fonti di polizia La situazione sarebbe tornando nella normalità alcune scritte che celebrano alcuni personaggi delle Brigate Rosse di insulti nei confronti del sindacalista Guido Rossa ucciso dalle Brigate Rosse il 24 gennaio 1979 sono stati scoperti dalla Digos a Genova proprio il giorno in cui Mattarella ricorda incita l’omicidio di 40 anni fa Guido Rossa infame e Martabollettino Bielle Gianfranco Gioia vivono sono due delle scritte fatte Trovate le in Salita Santa Brigida a Genova Guido Rossa pagato con la sua famiglia il prezzo supremo di chi ha voluto tener fede al valore della Repubblica che a Genova e nelle sue fabbriche ha trovato la resistenza lo ha detto il presidente Mattarella durante la commemorazione in ricordo del sindacalista colto da un applauso il capo dello Stato è arrivato nel capannone nell’ex stabilimento Ilva di Cornigliano per la cerimonia commemorativa Cristo vi purificherò la bunker non esisterà più è più o meno Questo a quanto riferito da fonti giudiziarie il contenuto della mail arrivata questa mattina agli indirizzi di posta elettronica istituzionali di cancelleria giudici del tribunale di Bari Dopo circa due ore d’allarme bomba che è costretto all’evacuazione del tribunale di Bitonto l’emergenza rientrata e le udienze Riprenderanno a breve sul posto anche ilprocuratore di Bari Giuseppe volpe la querela presentata dalla Lega solo nei confronti dell’ex tesoriere Francesco Belsito per il sostituto PG di Milano Maria Pia Gualtieri Anche Umberto Bossi suo figlio Renzo in quanto c’è un unico disegno criminale si estende a tutti gli imputati Al di là delle intenzioni del querelante è un passaggio della requisitoria del PG nel processo di appello nei confronti dei tre accusati di appropriazione indebita per aver usato i soldi del partito a fini privati per loro è stata chiesta la conferma di condanna è il primo grado scoperto il modo per rendere le cellule immunitarie fameliche quando devono affrontare le cellule tumorali e distruggere rendendo in questo più efficace l’ultima frontiera della lotta contro il cancro via premiata con il Nobel per la medicina 2018 e che rappresenta attualmente una grande speranza il risultato è della scuola di medicina dell’università americana dellamaniaco ordinata da Gregory B e tutto per ora Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

