Ultime Notizie Roma del 23-01-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli e scontro sulla missione navale dell’Unione Europea Sofia la Germania annuncia e poi addolcisce la sua decisione di sospendere la partecipazione alla missione risposta alla politica dell’Italia il nostro paese chiede la modifica dello scopo della missione stessa con la nostra permanenza garantiamo la sicurezza di un area di interesse strategico non solo per l’Europa ma soprattutto per l’Italia chi è in prima linea dice il comandante dell’operazione Sofia Enrico credendino parlando delle conseguenze dell’eventuale mancato rinnovo dell’operazione autostrade versa le somme necessarie per gli espropri necessari alla ricostruzione del Ponte Morandi In pratica mette a disposizione da subito gli importi per ripagare gli sfollati mentre approfondirà fino al 31 gennaio come è concesso dalla commissariotermini legati agli importi alle modalità delle altre somme relative alla demolizione e la ricostruzione del Ponte autostrade scrive la società comunica di aver risposto su richiesta del Commissario straordinario per le restando le riserve espresse nell’ambito della corrispondenza intercorsa e nei ricorsi presentati il versamento nella contabilità speciale indicata negli importi richiesti per il pagamento degli necessari alla ricostruzione di Ponte Morandi per il resto autostrade ritiene opportuno fino al 31 gennaio approfondire i termini legati agli importi e le modalità di erogazione delle somme richieste per la demolizione e ricostruzione del Ponte la democrazia si difende se resta se stessa e non rinuncia ai propri valori scolpiti nella costituzione l’ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la commemorazione per Guido Rossa il sindacalista ucciso 40 anni fa dalle Brigate Rosse in corso a Genova resta in carcere Chiara Alessandri la donna accusata dell’omicidioStefania Crotti ex amante del marito uccisa a Gorlago nella bergamasca e poi abbandonata Erbusco nel bresciano Dov’è il corpo è stato trovato carbonizzato il gip del tribunale di Brescia Tiziana Gueli ha Infatti convalidato il fermo come 5 candidature pesanti tra cui miglior film miglior atore miglior attore Non protagonista Green bouquet di Peter Pan di Natale dal 31 gennaio con Italpreziosi già vincitore di tre Golden Globe e del Premio del pubblico Toronto è certamente tra i film dell’anno è tra i favoriti alla notte degli oscar Il prossimo 24 febbraio è tutto dalla redazione e vi auguriamo ancora buon pomeriggio

