Ultime Notizie Roma del 23-01-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuove polemiche sulla missione Sofia Salvini avverte o cambiano le regole o finisce la missione mogherini si è dimenticata di essere italiana di Maio avanti se gli altri paesi apro mi porti con te stesso meccanismo realmente lo Peo faremo da soli vogliamo cambiare Sofia Non chiuderla dice Moavero Berlino conferma l’impegno perché la missione posso andare avanti e mandare alle navi se ci saranno le condizioni per ripristinare il compito principale e cioè il contratto ai trafficanti nuovi trasferimenti di migranti dal cara di Castelnuovo di Porto a Roma Salvini dice che non ci sono deportazioni spiega che gli ospiti nelle strutture italiane sono 50 in meno da gennaio 2018 denuncia infine contatti tra persone sulle navi NGI trafficanti e prosegue il duello a distanza tra Roma e Parigi dopo gli screzi dei giorni scorsi sul colonialismo da Davos il premier Conte cosa Parigi di ambiguità sul del surfingcantieri STX e attacca su un altro ponte suggerendo di affidare Il seggio permanente della Francia nel consiglio di sicurezza ONU nel contesto europeo e non più un singolo paese la ministra Transalpina per gli affari europei lo uso risponda distanza eventuali ritorsioni di Parigi contro l’Italia non vogliamo giocare al concorso di chi è più stupido col Italia abbiamo molte cose da fare vogliamo continuare a far le scritte che celebrano le Brigate Rosse insulti a lista Guido Rossa ucciso dalle br il 24 gennaio 1979 sono state coperte dalla Digos di Genova a poche ore dalla riva del Presidente della Repubblica Mattarella alekseeva per la sua commemorazione il capo dello Stato Chiede di prendere Chi è in fuga perché le istituzioni devono compiere giustizia a democrazia si difende se resta se il cane valori della Costituzione e sollecita impedire che forze Oscure avverta nuovamente la tentazione di tornare all’attacco la CGIL a un passo dall’accordo per il nuovo vertice con Maurizio Landini segretario generale Vincenzo colla vice Abbiamo trovato una soluzione per tenere unità la CGIL spiega quest’ultimo al voto Ambra un unicosegretario che sarà il segretario di tutti Nella proposta per visto anche l’ingresso di un secondo vice donne l’ipotesi su Gianna Fracassi nel XVIII Congresso Nazionale Bari giovedì l’elezione del nuovo numero uno che succederà Susanna Camusso il presidente di Confindustria boccia Evidenzia i punti condivisi col sindacato su infrastrutture giovani Europa e apre al passaggio dal patto della fabbrica un patto per il lavoro d’Italia c’entra radioattivi di te pc per il 2019 non ci sarà bisogno di una manovra correttiva lo assicura il ministro dell’economia Tria in un’intervista la Reuters dal forum di Davos e sull’attenzione con Parigi che secondo indiscrezioni rischierebbe di interferire con il dossier Alitalia Fincantieri Tria auspica che sia decrescente gli sconti RC Auto legate alla scatola nera scatteranno subito alla stipula del contratto anche senza che il dispositivo sia stata ancora montato a bordo lo prevede un emendamento del MoVimento 5 Stelle al Decreto semplificazioni approvato in nottata dalle commissioni affari costituzionali Lavori Pubblici del Senato un altro emendamento presentato dalla Lega ma accantonato in attesa dicondimenti punta una revisione del campo di applicazione della Vuelta introdotta con la legge di bilancio sale e poi da 6 a 9 anni la durata dell’ abilitazione scientifica nazionale per associati ordinari delle università italiane ancora pagina assicurare che il Regno Unito esca dall’Unione Europea con invia e l’unica garanzia per evitare un no Deal è un rinvio non è all’ordine del giorno lo ha ribadito la premier inglese theresa May nel Question Time ai Comuni spingendo Ancora una volta la richiesta del leader dell’opposizione Jeremy corri di togliere dal tavolo ogni ipotesi di divorzio senza accordo uno studio dimostra intanto che se la Gran Bretagna che tasse dell’Unione Europea riceverebbe fondi strutturali per 13 miliardi di euro nel 2021 2027 + 22% sul 2014-2020 l’Unione Europea si dice determinata fare il possibile per evitare barriere ai confini in Irlanda i soccorritori invece non hanno più alcuna speranza di trovare in vita il calciatore argentino Emiliano sala scomparso con un pilota a bordo del piccolo aereo in volo sulla Manicastava portando dalla Francia al Galles dopo il suo trasferimento della al Cardiff City lo ha riferito il capo dei servizi di Aisha delle Isole del canale E questa era l’ultima notizia aggiornamenti A più tardi buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa